Codename Vanguard : le free-to-play multijoueur de Remedy Entertainment n’est pas encore en développement

Remedy Entertainment retarde le début du développement de Codename Vanguard et lancera un recrutement spécifique à partir de l'année prochaine.

Codename Vanguard, un free-to-play multijoueur et coopératif qui sera coédité avec Tencent, est encore au stade de la preuve de concept chez Remedy Entertainment depuis son annonce :

Nous avons décidé de maintenir le jeu dans la phase actuelle de preuve de concept plus longtemps et de repousser l’expansion significative de l’équipe de développement jusqu’en 2023. Cela nous donnera le temps de poursuivre la conception et le développement des éléments clés du jeu avant de passer à la phase de développement suivante, même si cela a pour conséquence de reporter certains frais de développement à l’avenir.

L’équipe de développement d’Alan Wake 2 a atteint sa taille maximale, et la production du nouvel opus se poursuit à plein régime sur tous les fronts. Max Payne 1&2 Remake est actuellement développé par une petite équipe :

Cet ambitieux AAA nous permet de faire revivre le monde original, l’histoire et les personnages pour le vaste public des jeux d’aujourd’hui. Max Payne est un jeu très motivant pour notre équipe et correspond parfaitement à bon nombre de nos points forts. Le jeu présente un bon potentiel commercial avec des risques bien gérés, et il nous permet d’utiliser et de renforcer les synergies de production et de technologie entre nos projets.