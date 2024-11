Cobra Kai Saison 6 : Disparition discrète d’un personnage de Karate Kid

Dans une approche discrète, la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai a vu la disparition inattendue d'un personnage emblématique du film Karate Kid.

Tl;dr « Cobra Kai » saison 6 confirme que Terry Silver est le grand méchant.

Snake, l’un des acolytes de Silver, est mort dans une vie de crime.

Le retour de Dennis de Guzman rappelle le passé de la franchise.

La révélation du grand méchant dans « Cobra Kai »

La deuxième partie de la saison 6 de la série « Cobra Kai » a confirmé que Terry Silver (interprété par Thomas Ian Griffith) est le plus grand méchant de la franchise « Karate Kid ». Après avoir évité la prison pour ses méfaits précédents, Silver cherche à se venger de Miyagi-Do et de John Kreese (Martin Kove) pour leur rôle dans sa chute. Cependant, ne vous attendez pas à voir Snake (joué par Jonathan Avildsen), l’un des sbires de Silver dans « The Karate Kid Part III », participer à son règne de terreur.

La vie criminelle de Snake

L’épisode « Blood In Blood Out » de la saison 6 révèle discrètement que Snake est mort. Une scène de flashback avec Silver et son avocat suggère que Snake s’est pris dans une « spiral descendante » et a fini à la morgue. Bien que la cause de la mort de l’ancien ami de Silver ne soit pas révélée, les mots de l’avocat laissent entendre qu’il a été pris dans une vie de crime et en a payé le prix.

Retour d’un ancien acolyte de Snake

L’évocation de Snake et le retour de Dennis de Guzman (joué par William Christopher Ford), un autre sbire de Silver, montrent que « Cobra Kai » veut rappeler aux téléspectateurs le passé de la franchise. Dennis a fait sa réapparition dans la saison 6 de « Cobra Kai », préfigurant le retour du grand méchant de la série.

En interview pour TV Insider, le co-créateur de la série, Hayden Schlossberg, a expliqué le choix de ramener ce personnage secondaire. Il a déclaré : « Cela nous a permis de créer une situation où… cela s’inscrit dans la révélation de Terry Silver. Mais nous aimons l’idée que vous voyez quelqu’un de ‘Karate Kid III’ apparaître dans notre monde et c’est comme un petit indice de Terry Silver qui pourrait être là. »

Un avenir incertain pour Terry Silver

Bien que le retour de Silver signifie que les prochains épisodes de « Cobra Kai » seront riches en événements, il est à espérer que l’antagoniste réalisera bientôt l’erreur de ses manières. En effet, il risque de prouver que son avocat avait raison en rejoignant potentiellement son ancien sbire à la morgue. La troisième partie de la saison 6 de « Cobra Kai » sera diffusée le 13 février 2025 sur Netflix.