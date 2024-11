Netflix : les trois séries du moment à ne pas manquer

Voici les trois meilleures séries télévisées du top 10 de la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Netflix propose une variété de titres tendance.

Trois séries incontournables ont été sélectionnées parmi le Top 10.

Les séries « The Diplomat », « A.P. Bio » et « Arcane » sont recommandées.

La sélection de Netflix

Le Top 10 des séries Netflix est constamment en mouvement, mettant en lumière une variété de titres tendance. Cependant, toutes ne sont pas à la hauteur de l’engouement qu’elles suscitent. Certes, des favoris tels que « Cobra Kai » et « Outer Banks » dominent constamment la liste ces dernières semaines, mais si vous cherchez quelque chose d’un peu différent ou une série qui pousse la narration à un niveau supérieur, il vaut la peine de regarder au-delà des succès évidents.

Choisir la bonne série

Avec d’innombrables options à parcourir sur le service de streaming, décider quoi regarder ensuite peut sembler accablant. C’est pourquoi nous avons passé en revue le top 10 actuel de Netflix et l’avons réduit à trois séries incontournables qui répondent à tous les critères.

Cette sélection est basée sur le top 10 des séries Netflix du lundi 18 novembre.

Les séries à ne pas manquer

« The Diplomat » est un drame politique qui a conquis les spectateurs depuis sa première diffusion. Avec la sortie récente de la saison 2, c’est le moment idéal pour regarder les deux saisons et plonger dans ce tourbillon politiquement chargé.

« A.P. Bio » est une sitcom hilarante qui renverse la comédie de classe typique. Le spectacle suit Jack Griffin, un professeur de philosophie disgracié de Harvard qui accepte à contrecœur un emploi d’enseignant de biologie au lycée dans sa ville natale de Toledo, Ohio.

« Arcane » est une série animée visuellement impressionnante qui donne vie à l’univers de « League of Legends ». Alors que les tensions entre Piltover, prospère, et Zaun, opprimée, s’intensifient, les alliances sont mises à l’épreuve, les amitiés sont brisées et la fragile paix entre les villes est sur le point de basculer dans la guerre.