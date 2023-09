Cobra : Buichi Terasawa, le créateur du chasseur de primes galactique, est décédé

Le mangaka japonais Buichi Terasawa a succombé des suites d'un arrêt cardiaque à l’âge de 68 ans.

Né en 1955 à Asahikawa dans l’île de Hokkaido, dans le nord du Japon, Buichi Terasawa est parti à l’adolescence à Tokyo pour travailler comme assistant d’Osamu Tezuka. Son œuvre majeure, Cobra, a été publiée en série à partir de 1978 dans le magazine Weekly Shonen Jump. L’histoire, qui tourne autour d’un loup solitaire pirate de l’espace parcourant l’univers, ainsi que ses dessins réalistes et puissants, stylisés avec une touche de comics américains, ont provoqué un grand engouement dans le monde entier. Il est également connu pour être un pionnier de l’utilisation des ordinateurs dans la production de ses œuvres. Parmi ses autres créations, citons Black Knight BAT, Karasu-Tengu Kabuto et Goku.

Manabu Furuse, représentant de Terasawa Production, a déclaré dans un communiqué :

Malgré trois opérations d’une tumeur au cerveau, Takeichi Terasawa avait survécu avec la même vitalité que Cobra lui-même, mais cette fois, il a été pris au dépourvu le 8 septembre dernier avec un infarctus du myocarde. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour la gentillesse dont vous avez fait preuve tout au long de sa vie et vous informons respectueusement de son décès. Les funérailles seront organisées exclusivement par les membres de la famille.

La licence Cobra va prospérer malgré la mort de Takeichi Terasawa

Déjà adapté en film d’animation et en anime par le passé, Cobra sera de retour dans les années à venir avec une nouvelle série animée par Shibuya Productions, qui devrait se concentrer sur le RugBall (sport futuriste qui mélange baseball et football américain), et une nouvelle adaptation en jeu vidéo par TMS Entertainment avec l’aide de Microids. Pour mémoire, le projet de film en live-action du réalisateur Alexandre Aja a été annulé en 2018.