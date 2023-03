Cobra : le chasseur de primes galactique sera le héros d’un jeu original

Microids et TMS Entertainment annoncent la signature d'un accord d’édition pour une nouvelle adaptation vidéoludique de Cobra basée sur l'anime éponyme tiré du manga de Buichi Terasawa.

Avec l’aide du studio japonais TMS Entertainment, Microids se prépare à relancer la licence Cobra avec un jeu vidéo qui devrait proposer une expérience de jeu immersive et fidèle à l’esprit de la série animée. Si le nom et d’autres détails seront dévoilés prochainement, il est d’ores et déjà assuré que l’équipe de développement souhaite respecter l’univers et les personnages créés par le mangaka Buichi Terasawa.

Prêt à incarner le plus grand chasseur de primes de l'espace ? Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un jeu tiré de l’anime culte Cobra est en développement sur consoles & PC ! Plus d'infos à venir. pic.twitter.com/gS9W3hbpj1 — Microids (@Microids_off) March 13, 2023

Tadashi Takezaki, PDG de TMS Entertainment, a déclaré :

Nous avons été impressionnés par la passion et le professionnalisme de l’équipe de Microids, et nous sommes convaincus que les amoureux de Cobra seront ravis de découvrir ce nouveau jeu vidéo. Nous sommes impatients de voir le résultat final, qui promet de ravir les fans.

Microids veut faire rayonner les anciennes pépites de l’animation

Après Goldorak, Microids s’offre une licence culte comme Cobra. Dans cette oeuvre où la thématique space opera est omniprésente, le héros n’est autre que… Cobra, un chasseur de primes galactique armé d’un Psychogun, un dispositif redoutable qui permet d’utiliser le rayon Delta pour vaincre ses ennemis. Aux côtés d’Armanoïde, sa fidèle coéquipière androïde, il parcourt l’espace à bord de son vaisseau spatial en quête d’aventures, de richesses et de conquêtes féminines.

Stéphane Longeard, CEO de Microids, ajoute :

Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Le jeu Cobra s’annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d’un univers riche et captivant.