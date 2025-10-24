Claude : l’IA qui n’oublie plus rien… sauf si vous le décidez

L’assistant intelligent d’Anthropic retient désormais vos projets, préférences et conversations pour des échanges plus fluides et personnalisés.

Tl;dr Claude intègre enfin une mémoire persistante, permettant de conserver le contexte, les préférences et les échanges entre les sessions.

Chaque projet dispose de sa propre mémoire, avec la possibilité d’activer, désactiver ou importer ses données selon les besoins.

Anthropic mise sur la sécurité et l’éthique, tout en enrichissant Claude d’outils collaboratifs et d’intégrations avec les principales suites bureautiques.

Claude muscle sa mémoire : une nouvelle ère pour l’IA conversationnelle

L’annonce était attendue, la fonctionnalité arrive enfin : à partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs payants de Claude, l’intelligence artificielle développée par Anthropic, peuvent bénéficier d’une véritable mémoire persistante. Concrètement, il n’est plus nécessaire de tout recommencer à chaque session : l’assistant virtuel retient le contexte, les instructions et l’historique de vos échanges. Ce qui, au passage, le place en concurrence directe avec les mémoires déjà disponibles sur ChatGPT ou encore sur Gemini, longtemps considérées comme un manque côté Claude.

Mémorisation multi-projets : simplicité et personnalisation au programme

L’avantage majeur ? La gestion indépendante de la mémoire par projet. Impossible désormais de mélanger votre plan de lancement de startup avec un brouillon de roman ou une préparation de voyage. Plus besoin de rappeler sans cesse vos préférences ou détails techniques lors de tâches complexes ou collaboratives. On peut activer ou désactiver la mémoire à tout moment, effacer certains souvenirs, voire passer en mode Incognito pour repartir de zéro.

Parmi les fonctionnalités uniques, la possibilité d’importer ou exporter ses données mémorisées depuis un autre compte ou service. Même si un import automatique depuis ChatGPT n’existe pas encore, il suffit d’aller dans les paramètres (« Settings > Memory > Import Memory ») puis d’ajouter le fichier ou résumé exporté pour permettre à Claude d’adopter immédiatement votre contexte personnalisé.

Mise à niveau technique et sécurité accrue

Anthropic, visiblement soucieux d’éthique et de sécurité, assure avoir soumis cette nouvelle fonctionnalité à des tests approfondis afin d’éviter tout biais ou mauvaise utilisation. Selon Mike Krieger, directeur produit : « La mémoire commence par la continuité des projets, mais elle vise surtout à créer des partenariats intellectuels durables qui évoluent au fil des semaines et des mois ». Les progrès techniques récents ne s’arrêtent pas là : ces derniers mois ont vu l’arrivée du Web Search, du mode vocal mains libres (Voice Mode) et de nouveaux outils de recherche ou d’intégration avec les suites bureautiques majeures.

Pour mémoire (sans mauvais jeu de mots), voici quelques ajouts récents chez Claude :

Création de fichiers : documents, slides, tableaux directement dans l’IA.

documents, slides, tableaux directement dans l’IA. Collaborative coding : environnement partagé grâce à Claude Code.

environnement partagé grâce à Claude Code. Nouvelles intégrations : Google Workspace, Microsoft 365, Canva…

L’avis du terrain et perspectives

Certes, la concurrence ne dort pas et chacun cherche à faire mieux que son voisin. Mais force est d’admettre que cette évolution place désormais Claude sur un pied d’égalité — voire au-dessus — dans la bataille des IA conversationnelles. Pour ceux qui jonglent entre projets complexes ou souhaitent capitaliser sur leurs historiques passés, ce changement pourrait bien transformer radicalement leur usage quotidien.

La mise à jour est déjà active pour les abonnés Max ; elle sera disponible sous peu aux utilisateurs Pro. Reste maintenant à voir si cet atout convaincra durablement les professionnels exigeants comme les créatifs en quête de continuité.