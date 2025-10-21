Claude Code passe à la vitesse supérieure et s’ouvre au web

Anthropic transforme son assistant en un environnement de développement complet, accessible sans installation ni ligne de commande.

Tl;dr Claude Code passe au web, offrant un environnement de développement complet sans installation ni ligne de commande.

L’IA gère plusieurs tâches en parallèle, automatise corrections et mises à jour, et s’intègre à GitHub.

L’adoption explose, avec une croissance x10 et une future version mobile en préparation.

Un nouvel horizon pour le développement

La dernière mise à jour de Claude Code, développée par Anthropic, amorce un véritable tournant pour les développeurs. En ouvrant son espace de travail au web, l’outil propose désormais une expérience de codage sans friction : plus besoin de ligne de commande, ni de configuration fastidieuse. Depuis n’importe quel navigateur, les utilisateurs peuvent coder, corriger et gérer leurs projets, tout simplement.

Ce changement s’inscrit dans la stratégie ambitieuse d’Anthropic, qui avait déjà marqué les esprits avec le lancement des modèles Claude Sonnet 4.5 et Haiku 4.5. Ce dernier opus s’adresse autant aux professionnels aguerris qu’aux néophytes, désireux d’automatiser une correction ou de prototyper en quelques minutes.

Une gestion des tâches digne d’une équipe entière

Mais la véritable révolution réside peut-être ailleurs. Avec cette version web, il devient possible de déléguer à Claude une liste complète d’actions : corriger plusieurs bugs d’un coup, mettre à jour tous les endpoints backend… L’outil exécute ces tâches simultanément, imitant le fonctionnement coordonné d’une équipe de développeurs. Cette capacité fait écho à l’émergence de l’IA agentique, où l’assistant décompose de grands objectifs en sous-tâches pour les réaliser en autonomie.

Voici ce que propose concrètement cette nouvelle mouture :

Intégration transparente avec GitHub, facilitant la gestion du code source .

. Exécution sécurisée en sandbox cloud, protégeant l’environnement utilisateur .

. Soutien multi-tâches natif, pour gagner un temps précieux sur les projets complexes.

L’accessibilité repensée : du navigateur au mobile

Le confort ne s’arrête pas là. Grâce à son interface épurée, Claude Code permet désormais d’attribuer des missions directement depuis son navigateur. Une simple requête du type « nettoie mon CSS » ou « ajoute la gestion des erreurs sur la page login », et l’IA génère pull requests, résumés et tests adaptés. L’accès au code via GitHub reste nécessaire, mais toutes les manipulations techniques sont gérées par la plateforme.

Et bientôt, l’expérience sera encore étendue : une version iOS est annoncée, promettant aux développeurs mobiles la possibilité d’avancer sur leurs projets entre deux rendez-vous — ou même dans une file d’attente.

Croissance fulgurante et perspectives prometteuses

La dynamique est spectaculaire : selon Anthropic, l’adoption de Claude Code a été multipliée par dix depuis mai. Les revenus annuels se chiffrent désormais en centaines de millions ; certains services internes produiraient jusqu’à 90% de leur code via cet assistant.

Disponible dès maintenant en « research preview » pour les abonnés Claude Pro et Max sur claude.ai/code, cette évolution marque un nouveau chapitre dans la démocratisation du développement assisté par IA.