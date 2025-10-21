L’IA au cœur de la renaissance de Napster

Napster fait son retour sur le devant de la scène en misant sur l’intelligence artificielle avec une plateforme collaborative et un dispositif futuriste pour séduire les créateurs.

Tl;dr Napster lance une plateforme IA accompagnée d’un écran holographique interactif.

Napster View permet des échanges en 3D sans casque, avec des avatars ou des « jumeaux numériques ».

La plateforme IA Napster 26, déjà disponible sur Mac, mise sur la créativité collaborative pour relancer l’ex-pionnier du téléchargement.

Napster change de visage avec l’IA

Loin du tumulte de la révolution musicale qu’il avait provoquée au début des années 2000, Napster se réinvente dans le domaine de l’intelligence artificielle après son rachat par Infinite Reality (qui a décidé de se renommer Naptser par la suite). Le lancement officiel de Napster 26, une toute nouvelle plateforme collaborative centrée sur l’IA, s’accompagne d’un produit matériel étonnant : Napster View, un écran holographique affichant des assistants virtuels en trois dimensions.

Des échanges holographiques, sans accessoires encombrants

Quiconque s’intéresse à la technologie immersive sera intrigué par Napster View. Cette innovation propose une projection d’avatars IA en 3D, visibles à l’œil nu au-dessus de l’écran d’un Mac. Pas besoin de casque VR ni de lunettes spécialisées : les interactions se veulent naturelles et séparées de votre environnement de travail principal. Parmi les atouts annoncés, la possibilité d’effectuer des appels vidéo en direct avec des avatars numériques, y compris ceux d’autres utilisateurs — ou même leur « jumeau digital » capable de collaborer ou d’assister à une réunion à votre place. Pour garantir la confidentialité, l’appareil inclut un contrôle « push-to-talk » qui donne le choix à l’utilisateur quant aux moments où l’IA peut écouter ou intervenir.

Créativité et collaboration réinventées

Le cœur du projet réside dans cette nouvelle plateforme logicielle dédiée aux utilisateurs Mac, accessible également via navigateur web dès aujourd’hui — et bientôt sur iOS ainsi qu’Android. Les adeptes du PC devront patienter jusqu’en 2026 pour une prise en charge native. Avec plus de 15.000 compagnons IA spécialisés, les possibilités semblent vastes : coachs bien-être, conseillers en affaires, experts design ou instructeurs en programmation… Chaque assistant numérique évolue grâce à une mémoire comparable à celle des modèles comme ChatGPT ou Claude, permettant d’adapter son accompagnement au fil des usages et des préférences personnelles.

À travers cet écosystème, les utilisateurs peuvent :

Collaborer directement avec des IA contextuelles et réactives.

Publier leurs créations sur la plateforme Napster afin d’enrichir la communauté.

Interagir ou travailler avec les « jumeaux numériques » d’autres membres.

Selon le PDG John Acunto, cette approche vise à supprimer les barrières traditionnelles liées à la compétence ou à la localisation et marque une évolution vers ce qu’il qualifie d’« infrastructure pour une nouvelle ère de créativité humaine ».

Lancement et perspectives commerciales

Disponible dès aujourd’hui au tarif de 99 dollars (comprenant un mois gratuit sur Napster 26), le dispositif nécessite toutefois le téléchargement préalable sur Mac. Des abonnements seront ensuite proposés pour poursuivre l’expérience. Reste à savoir si ce pari audacieux séduira le grand public ou restera réservé aux pionniers du numérique – mais difficile de ne pas reconnaître que cette nouvelle orientation est un clin d’œil fascinant à la capacité de transformation de Napster.