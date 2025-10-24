Copilot accueille Mico, la nouvelle mascotte IA de Microsoft

Microsoft introduit Mico, un avatar interactif qui donne émotions et personnalité à son assistant Copilot.

Tl;dr Microsoft déploie une mise à jour majeure de Copilot avec une douzaine de nouvelles fonctionnalités centrées sur la personnalisation, l’interactivité et la santé connectée.

L’assistant devient plus expressif avec Mico, une mascotte animée et un mode de dialogue plus naturel et nuancé.

Copilot s’étend aux usages collaboratifs et pédagogiques, tout en intégrant un module santé et des outils de personnalisation avancée pour les abonnés Microsoft 365.

Microsoft muscle Copilot avec de nouvelles fonctionnalités IA

Le mois d’octobre marque une étape décisive pour Copilot, l’assistant piloté par l’intelligence artificielle de Microsoft. À l’occasion de sa « Fall Release », la firme de Redmond dévoile une douzaine d’améliorations majeures destinées à rendre son outil plus intuitif et convivial. Désormais, Windows 11, le navigateur Edge, mais aussi plusieurs services phares de l’écosystème Microsoft profitent d’une vague de nouveautés qui misent sur la personnalisation, l’interaction sociale et même la santé.

Un compagnon plus expressif et interactif

Première innovation notable : l’arrivée de Mico, une mascotte graphique destinée à donner vie aux interactions vocales avec Copilot – du moins pour les utilisateurs américains dans un premier temps. Ce petit personnage coloré réagit instantanément aux changements de ton ou de sujet, modulant ses expressions faciales et sa couleur selon la conversation. Les souvenirs du fameux Clippy ne sont jamais loin ; un clin d’œil à l’ancienne mascotte se cache d’ailleurs dans Mico pour les nostalgiques. Par ailleurs, le nouveau mode « real talk » propose des échanges plus nuancés : Copilot n’hésite plus à remettre en question certains propos, tout en conservant une posture respectueuse – comme le souligne Mustafa Suleyman, chef produit IA chez Microsoft : « Copilot est conçu pour être empathique et bienveillant, sans jamais être servile… mais toujours avec respect. »

Des usages collaboratifs et pédagogiques renforcés

Au-delà du simple dialogue individuel, Copilot franchit une nouvelle étape dans le travail collaboratif. Dès aujourd’hui, il devient possible d’inviter jusqu’à 31 contacts à participer à une même conversation via un lien partagé. L’assistant peut alors résumer les discussions, répartir les tâches ou compiler les votes – des fonctionnalités taillées aussi bien pour le bureau que pour organiser des voyages entre amis.

Du côté pédagogique, le mode « Learn Live » s’inspire des méthodes socratiques pour accompagner l’apprentissage : visualisations guidées, questions interactives ou répétition des concepts-clés. Que ce soit pour assimiler une nouvelle langue ou réviser avant un examen final, Copilot se positionne ici en véritable tuteur numérique.

L’intelligence artificielle au service de la santé et de la personnalisation

Autre terrain où Microsoft avance ses pions : la santé connectée. Le programme « Copilot for health », actuellement accessible via l’application iOS ou en ligne, aide désormais à rechercher des médecins locaux selon différents critères (spécialité, langues parlées…) et puise ses réponses auprès de sources fiables telles que Harvard Health.

Enfin, plusieurs axes d’amélioration visent à personnaliser davantage l’expérience utilisateur :

Mémoire approfondie des conversations précédentes (anniversaires, objectifs personnels…)

Suggérer des actions pertinentes grâce aux « proactive actions » réservées aux abonnés Microsoft 365 Premium

Partage social d’images générées par IA avec appréciations communautaires via le hub « Imagine »

Si Microsoft promet de placer la confidentialité au cœur de ses développements, difficile de ne pas percevoir dans ces innovations colorées et communautaires une volonté assumée de séduire massivement les utilisateurs vers l’adoption de ses solutions IA — quitte à bouleverser nos habitudes numériques jusque dans notre quotidien professionnel ou médical. Reste à savoir si cette stratégie paiera face à une concurrence qui tarde encore à rivaliser en robustesse fonctionnelle.