Clark Gregg tranche le débat sur le canon d’Agents of SHIELD avec une réponse cinglante

Interrogé sur la place d’Agents of SHIELD dans l’univers Marvel, Clark Gregg, interprète de Phil Coulson, a tranché sans détour lors d’une interview récente, employant une formule cinglante pour balayer les débats sur la canonicité de la série.

Tl;dr Clark Gregg affirme la place de SHIELD dans le MCU.

La canonicité de la série divise les fans.

Chloe Bennet défend les apports uniques du show.

Un débat persistant autour de la canonicité

À chaque nouvelle convention ou annonce majeure, la question ressurgit : « Agents of SHIELD » fait-elle véritablement partie du vaste univers cinématographique de Marvel ? Malgré des années de discussions animées, les avis restent partagés. Certains spectateurs considèrent la série comme une pièce centrale du puzzle MCU, tandis que d’autres s’attachent à la reléguer en périphérie, estimant ses liens trop ténus avec les films.

Prises de position sans détour à New York

Lors du récent New York Comic Con, le débat a pris une tournure plus tranchée. Interrogé sur le statut de la série, Clark Gregg, inoubliable interprète de l’agent Coulson, a lancé sans détour : « Il y a des gens qui parlent du canon. [Ils peuvent] aller se faire foutre – nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. » Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir sur le réseau X. Si certains jugent que la série reste anecdotique, d’autres ont applaudi cette défense assumée, insistant sur leur plaisir à suivre le programme et son appartenance selon eux au MCU, malgré quelques zones d’ombre sur les deux dernières saisons.

L’absence du snap : un argument controversé

Parmi les éléments régulièrement invoqués par ceux qui contestent l’intégration officielle de SHIELD, l’absence de référence explicite au « snap » — cet événement central provoqué par Thanos — après la saison 5 fait figure de pierre d’achoppement. Un utilisateur sur Reddit observe : « Le point principal contre AoS étant canon a toujours été qu’ils n’ont pas mentionné le snap après la saison 5… Maintenant qu’on a presque fini Moon Knight, clairement conçu pour être canon, sans allusion au snap non plus, pourquoi ce critère compterait-il encore ? » Néanmoins, un détail visuel dans « Moon Knight », mentionnant le GRC, confirme toutefois sa situation post-blip et complique l’argumentation.

L’héritage revendiqué par les acteurs

Interrogée également lors du NYCC, Chloe Bennet, alias Daisy Johnson/Quake à l’écran, n’a pas hésité à affirmer : « Nous avons tout fait mieux, pour être honnête. Compte tenu des moyens et du temps dont nous disposions… » Une déclaration qui souligne l’attachement des comédiens à leur contribution unique à l’univers Marvel. Au fond, si le débat ne semble pas prêt de s’éteindre parmi les fans, il témoigne surtout de l’impact durable laissé par cette série télévisée emblématique.