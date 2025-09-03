Une des meilleures séries Marvel écartée du canon MCU, malgré son immense mérite

La série, longtemps saluée comme l'une des réussites majeures de Marvel à la télévision, vient d’être officiellement écartée de la chronologie du MCU. Une décision qui soulève des regrets chez de nombreux fans et observateurs.

Tl;dr Agents of SHIELD n’est plus canon dans le MCU .

n’est plus canon dans le . Chloe Bennet confirme l’exclusion lors d’une convention.

Les liens avec le MCU ont disparu après les premières saisons.

Fin d’une époque pour « Agents of SHIELD »

La série Agents of SHIELD, longtemps considérée comme le prolongement télévisuel du prestigieux Marvel Cinematic Universe, vient de perdre officiellement son statut de récit canonique. C’est lors d’une intervention remarquée à la convention Dragon Con que l’actrice Chloe Bennet, interprète emblématique de Daisy Johnson, a levé le voile sur une question qui taraudait depuis des années la communauté de fans.

L’éloignement progressif du MCU

À ses débuts, Agents of SHIELD s’était pourtant imposée comme un chaînon essentiel du vaste univers tissé par les films Marvel. L’intrigue même de la série naissait de la volonté de donner une suite aux aventures de l’agent Phil Coulson après sa disparition dans « The Avengers ». Les premières saisons multipliaient les références directes : ainsi, des éléments-clés issus de « The Winter Soldier », « Age of Ultron » ou encore « The Dark World » s’entremêlaient habilement au scénario, tandis que des apparitions ponctuelles, telles celles de Nick Fury ou Lady Sif, venaient renforcer ce lien étroit.

Pourtant, à mesure que les saisons s’enchaînaient — sept au total, un record pour une production Marvel — la série s’éloignait progressivement du giron créatif tenu par Marvel Studios. Cette indépendance narrative, revendiquée autant par les créateurs d’Agents of SHIELD que par le studio principal, a fini par brouiller sa position officielle dans la chronologie du MCU.

L’annonce sans détour de Chloe Bennet

Devant un public curieux, Bennet a été catégorique : « I’m not playing a bit. This isn’t a joke. I don’t know anything. They haven’t asked me. If they would, you know me, I can’t keep a secret, I would tell you guys. We are not really considered canon. » Cette franchise désarmante est venue confirmer ce que beaucoup soupçonnaient : ni l’actrice ni son personnage n’ont été sollicités pour revenir dans les nouvelles productions Marvel, malgré leur importance dans certains arcs narratifs — en particulier celui de Secret Invasion, événement majeur où Quake jouait un rôle central dans les comics.

Désillusion et regards vers l’avenir

Certains observateurs relèvent avec ironie que cette exclusion survient alors même que le MCU souffre d’un trop-plein de contenus sur Disney+, souvent perçus comme inégaux voire dispensables. La nostalgie pointe parmi ceux qui espéraient voir ressurgir l’esprit d’Agents of SHIELD. Pour résumer la situation :

L’intégration initiale au MCU a laissé place à une rupture nette.

L’absence remarquée du personnage Quake dans Secret Invasion accentue cette séparation.

L’incertitude demeure quant à un éventuel retour sous une autre forme.

Alors, la page est-elle définitivement tournée ? Rien n’est jamais certain dans l’univers mouvant du MCU. Mais pour l’heure, c’est bien la fin d’un chapitre emblématique de la télévision Marvel qui se dessine.