Dans Secret Invasion, l’ancien directeur du SHIELD Nick Fury, repart à la chasse

Disney+ dévoile un premier trailer pour sa minisérie Secret Invasion, Nick Fury va reprendre du service.

Nick Fury n’a pas été vu dans le MCU en pleine action depuis longtemps, et sa dernière apparition en live-action n’en était même pas une, techniquement parlant. Avec Secret Invasion, l’ancien directeur du SHIELD revient sur Terre pour mettre fin à quelque chose qui se développe en toute discrétion et qui pourrait représenter une menace de taille pour l’humanité.



Les autres héros du MCU devant faire face à leurs propres problèmes, Nick Fury et son bras droit de longue date, Maria Hill (Cobie Smulders) doivent plonger dans cette affaire pour découvrir ce que préparent les Skrull. Nick Fury avait rencontré cette race d’extraterrestres métamorphes dans les années 1990, pendant les événements de Captain Marvel, et s’il était ami avec certains d’entre eux, leurs relations se sont quelque peu distendues au fil des décennies. C’est ainsi qu’une secte dirigée par Talos (Ben Mendelsohn) – et dont les membres comptent G’iah, sa fille qui a désormais bien grandi, interprétée par Emilia Clarke – a décidé de prendre les choses à son compte et de se positionner à divers postes importants aux quatre coins du globe pour faire de la Terre la nouvelle maison des Skrull.



La série Secret Invasion est basée sur les événements du comic book de 2008 de Brian Michael Bendis et Lenil Francis Yu et a déjà été adapté pour la télévision avec la deuxième saison de Avengers: Earth’s Mightiest Heroes. Parmi les points de divergence entre cette minisérie de six épisodes et les deux autres versions, c’est que nous n’aurons pas à nous demander quel héros Marvel est un Skrull en secret comme intrigue principale. Le showrunner Jonathan Schwartz a récemment comparé cette série à Homeland et The Americans, expliquant qu’il y aurait d’abord et avant tout une lutte entre loyauté et identité. “Le truc, c’est qu’il y a des gens auxquels vous pouvez faire confiance ou auxquels vous pensez pouvoir faire confiance – ou jusqu’à un certain point”, déclarait-il à Vanity Fair.

Au casting, on retrouvera aussi Kingsley Ben-Adir, Don Cheadle, Carmen Ejogo et Olivia Colman. Secret Invasion arrive le 21 juin sur Disney+ aux États-Unis.