Cinq films à voir dans la lignée de « Une bataille après l’autre » à regarder dès maintenant

Pour les amateurs de films d’action intenses et de récits haletants, plusieurs œuvres cinématographiques similaires à "Une bataille après l'autre" sont actuellement disponibles en streaming. Découvrez une sélection incontournable pour prolonger l’expérience du suspense et de l’aventure.

Tl;dr « One Battle After Another » : succès critique et public.

» : succès critique et public. Des films engagés et captivants recommandés à voir.

Focus sur engagement politique, trahison, activisme radical.

Un thriller politique qui affole la critique

Depuis sa sortie en salles, Paul Thomas Anderson signe un véritable tour de force avec « Une bataille après l’autre ». Ce film, qui conjugue brio artistique et tension politique, s’est rapidement hissé en tête du box-office du réalisateur. Le long-métrage, salué par une note de 96 % sur Rotten Tomatoes — un record personnel pour Anderson — s’impose déjà comme l’un des événements cinématographiques majeurs de 2025 et se profile en sérieux prétendant aux prochaines cérémonies de prix.

Dans cette fresque à la fois haletante et grinçante, Leonardo DiCaprio incarne un ancien révolutionnaire de gauche rattrapé par ses idéaux lorsqu’il doit protéger sa fille adolescente (Chase Infiniti) face à un colonel gouvernemental instable campé par Sean Penn. La performance des acteurs vient porter un récit aussi engagé que subtil.

L’écho d’un engagement politique au cinéma

L’actualité semble donner une résonance particulière à ce film adapté du roman « Vineland » de Thomas Pynchon, ancré dans les années 1960 mais furieusement contemporain dans son propos. Si la fibre militante vous attire ou si le souffle de « Une bataille après l’autre » vous laisse en manque, quelques titres phares méritent toute votre attention :

« How to Blow Up a Pipeline » : Un thriller nerveux où l’activisme écologique se transforme en action directe. Entre préparation minutieuse d’un sabotage et flashbacks intimistes, ce film propulse le spectateur au cœur des motivations radicales des personnages.

: Un thriller nerveux où l’activisme écologique se transforme en action directe. Entre préparation minutieuse d’un sabotage et flashbacks intimistes, ce film propulse le spectateur au cœur des motivations radicales des personnages. « Night Moves » : Plus introspectif, ce drame signé Kelly Reichardt décortique le prix à payer quand l’engagement bascule dans l’illégalité. Trois militants voient leur alliance se fissurer après avoir commis un acte désespéré pour la cause environnementale.

: Plus introspectif, ce drame signé Kelly Reichardt décortique le prix à payer quand l’engagement bascule dans l’illégalité. Trois militants voient leur alliance se fissurer après avoir commis un acte désespéré pour la cause environnementale. « Z » : Chef-d’œuvre intemporel de Costa-Gavras, il retrace avec brio la répression d’activistes dans une dictature inspirée de la Grèce des années 1960. Une référence incontournable du genre.

Mises en perspective et héritages croisés

Le registre plus léger mais tout aussi marquant des frères Coen apparaît avec « The Big Lebowski ». Ici encore, on retrouve ce portrait d’un ex-idéaliste désabusé (le légendaire « Dude », incarné par Jeff Bridges) dont les aventures rappellent, sur un mode burlesque, la lutte éreintante menée par Bob Ferguson chez Anderson. Même décalé, ce récit partage bien des racines avec les préoccupations politiques de « Une bataille après l’autre ».

Enfin, impossible d’occulter « Judas and the Black Messiah », réflexion implacable sur la trahison au sein des mouvements révolutionnaires américains. À travers le parcours tragique d’un informateur infiltrant les Black Panthers — magistralement interprété par LaKeith Stanfield — le film prolonge les thèmes de méfiance et de loyauté déjà explorés chez Anderson.

L’activisme au prisme du cinéma contemporain

Chacun de ces films témoigne à sa façon de l’irrépressible besoin d’agir face à l’injustice. Des choix radicaux aux désillusions amères, la caméra capte aussi bien l’urgence sociale que la complexité humaine. Reste à savoir jusqu’où le septième art saura continuer d’interroger notre rapport à l’engagement collectif…