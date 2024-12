Cillian Murphy est-il le zombie dans la bande-annonce de 28 Ans Plus Tard ?

Découvrez la vérité sur ce mystère de 28 Jours Plus Tard qui tient en haleine les fans.

Le personnage Emaciated Zombie est joué par l’artiste Angus Neill.

Angus Neill décrit le tournage comme une expérience très intense.

Une bande-annonce intrigante

Avec la sortie sur internet de la bande-annonce de 28 Ans Plus Tard, les spectateurs étaient impatients de découvrir la distribution du premier film d’horreur complet de Danny Boyle depuis 28 Jours Plus Tard. Les visages de Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes ont été dévoilés, mais une absence a suscité des interrogations : où était donc Cillian Murphy, lauréat de l’Oscar du meilleur acteur 2024 et star du premier volet ?

Des théories et une surprise

Il n’a pas fallu longtemps pour que des hypothèses commencent à circuler, suggérant que Cillian Murphy était bien présent dans la bande-annonce, mais dans un rôle inattendu. Toutefois, la vérité s’est révélée être tout autre. Alors qui joue ce personnage haut et maigre, infecté par le virus Rage ?

Un acteur méconnu au premier plan

D’après The Guardian, l’homme derrière le personnage nommé « Emaciated Zombie » n’est autre que le marchand d’art Angus Neill. Si vous n’avez jamais entendu parler d’Angus Neill, c’est probablement parce que sa seule apparition précédente dans un film remonte à 21 ans, lorsqu’il a joué Tim dans l’anthologie d’action-aventure néo-zélandaise Freaky.

Un rôle sur mesure

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Angus Neill a révélé que Danny Boyle avait été frappé par son apparence unique. Selon l’acteur, « Danny m’a dit qu’il avait toujours pensé à moi pour le rôle. Nous nous sommes rencontrés, nous avons bien accroché et j’ai accepté de participer.«

Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble Angus Neill sans maquillage, ils peuvent consulter sa page sur le site de l’agence Ugly Models. Angus Neill, qui mesure 1m88 pour une taille de 71 cm et un col de chemise 13/33, a une allure frappante qui explique pourquoi Danny Boyle a pensé qu’il ferait une toile de fond fascinante pour un zombie.

Angus Neill a décrit le tournage comme « une expérience très, très intense », ce qui est précisément ce que nous attendons de la réunion tant attendue de Danny Boyle avec le scénariste Alex Garland. Quant à savoir ce qu’est devenu Jim, le personnage de Cillian Murphy dans 28 Jours Plus Tard, il faudra sans doute attendre la sortie du film, prévue pour le 20 juin 2025.