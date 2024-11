Cillian Murphy revient sur sa carrière après son Oscar pour « Oppenheimer »

8 mois après son Oscar pour Oppenheimer, Cillian Murphy livre une réflexion unique sur sa carrière.

Cillian Murphy, la star du film à succès Oppenheimer, a révélé une réflexion unique sur sa carrière après avoir remporté un Oscar pour son rôle dans le biopic de Christopher Nolan. Le film, qui a connu un succès retentissant tant critique que commercial, a permis à Murphy de se distinguer et de recevoir de nombreux éloges pour sa performance.

Dans une récente interview avec Associated Press, Murphy a évoqué ce que signifie pour lui de remporter un Oscar pour son rôle dans Oppenheimer. Il a décrit l’expérience comme « humiliante« , tout en célébrant un avantage supplémentaire de devenir un lauréat des Oscars : cela peut aider à la réalisation de films plus modestes.

Murphy, qui a joué principalement dans des films plus petits ou dans des rôles secondaires, a vu sa carrière prendre un tournant décisif avec Oppenheimer. Son succès lui a ouvert de nouvelles perspectives et pourrait lui permettre de jouer des rôles principaux dans des films à venir. Il est prévu qu’il reprenne son rôle de Tommy Shelby pour un film Peaky Blinders sur Netflix, qui bénéficiera certainement du succès d’Oppenheimer.

Malgré le succès colossal d’Oppenheimer, Murphy ne semble pas prêt à se lancer dans des rôles principaux dans des blockbusters traditionnels d’Hollywood. Au contraire, il semble vouloir continuer à travailler sur des projets plus artistiques, ce qui témoigne de son amour pour le cinéma et la narration.

On en pense quoi ?

Cillian Murphy est un exemple inspirant pour tous les acteurs. Malgré son Oscar, il choisit de rester fidèle à ses convictions artistiques, préférant les films plus modestes et significatifs aux blockbusters traditionnels. Son succès dans Oppenheimer a prouvé que l’on peut atteindre les sommets d’Hollywood tout en restant authentique et en restant fidèle à sa passion pour le cinéma. C’est une leçon précieuse pour tous les acteurs en herbe.