28 Ans Plus Tard : la bande-annonce dévoile une horrifiante vision de l’humanité post-apocalyptique

Découvrez la bande-annonce du film 28 Ans Plus Tard réalisé par Danny Boyle.

Tl;dr 28 Ans Plus Tard, suite du film 28 Jours Plus Tard, sort en 2025.

Cillian Murphy fait son retour dans le casting.

Danny Boyle et Alex Garland collaborent à nouveau pour 28 Ans Plus Tard.

Le retour de l’horreur avec 28 Ans Plus Tard

Préparez-vous à frissonner à nouveau. Vingt-deux ans après avoir relancé le genre du film de zombies avec 28 Jours Plus Tard, le duo dynamique Danny Boyle et Alex Garland revient avec une suite qui promet de faire couler de l’encre. Leur nouvelle création, 28 Ans Plus Tard, n’est pas un simple film de zombies, mais une exploration effrayante d’une pandémie mondiale.

Un casting de haute volée pour une suite très attendue

Le film de Sony Pictures Entertainment, prévu pour le 20 juin 2025, se déroulera 17 ans après le chaos provoqué par le virus de la rage dans 28 Jours Plus Tard. Le « petit événement », comme le décrivent certains, marquera le retour de Cillian Murphy dans son rôle de Jim, le personnage qu’il incarnait dans le premier volet. Le casting s’enrichit également des performances de talents indéniables tels qu’Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Jack O’Connell et Ralph Fiennes. Dans ce nouvel opus, le virus de la rage est de retour et nos protagonistes devront lutter pour éviter l’infection.

Une collaboration artistique renouvelée

28 Ans Plus Tard marque le grand retour du réalisateur Danny Boyle dans le genre de l’horreur, après une pause depuis Yesterday en 2019. Les fans attendent avec impatience de voir le réalisateur de Trainspotting et Slumdog Millionaire renouer avec l’horreur. La collaboration entre Boyle et le scénariste Alex Garland, désormais réalisateur accompli avec des succès tels que Annihilation et Civil War, promet de créer une nouvelle fois des étincelles.

Qu’attendre de 28 Ans Plus Tard ?

Alors, que nous réserve la bande-annonce de 28 Ans Plus Tard ? On peut s’attendre à une bonne dose de chaos et de terreur, à l’image du tumulte infectieux qui a marqué les précédents films de la série. Préparez-vous donc à une nouvelle épidémie de frissons cinématographiques.