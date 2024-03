Cillian Murphy dans un nouveau rôle historique avec Blood Runs Coal

Suite à son Oscar du meilleur acteur, l'acteur irlandais Cillian Murphy a décroché un nouveau rôle après Oppenheimer, et ce, dans un autre drame historique.

Un Oscar pour Cillian Murphy

L’acteur irlandais Cillian Murphy, couronné d’un Oscar pour son rôle mémorable dans Oppenheimer, a trouvé sa prochaine partition. Il s’agit encore une fois d’un drame historique, un genre où le comédien excelle.

Universal Lands Epic Mining Crime Story ‘Blood Runs Coal’ For Its Oscar-Winning ‘Oppenheimer’ Star Cillian Murphy; Jez & John-Henry Butterworth Adapting Mark Bradley Book https://t.co/kJrd6wa2S0 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 25, 2024

De Oppenheimer à Blood Runs Coal

Selon Deadline, Cillian Murphy est prêt à prendre les rênes du prochain drame Blood Runs Coal. Universal Pictures produira ce film, qui est une adaptation du livre Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America. En plus de jouer le rôle principal, Cillian Murphy sera également producteur du film.

Un rôle taillé pour Cillian Murphy

Blood Runs Coal se déroule dans les années 1960 dans les mines de charbon de Pennsylvanie. Le leader des mineurs unis, Joseph Yablonski, est assassiné avec sa femme et sa fille de 25 ans. Cela conduit à un chaos dans l’industrie minière et à une redéfinition de la notion de syndicat ouvrier américain. Cillian Murphy jouera probablement le rôle de Joseph Yablonski, figure centrale du livre.

Un acteur de renom pour un nouveau drame historique

Bien que Cillian Murphy soit en activité depuis des décennies, c’est Oppenheimer qui a véritablement établi sa stature en tant qu’acteur dramatique pour le grand écran. Cillian Murphy avait déjà démontré son talent d’acteur à la télévision en tant que personnage principal de Peaky Blinders, mais Oppenheimer lui a donné l’occasion de transposer ce drame sur le grand écran.