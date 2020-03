Christian Bale sera l’antagoniste de Thor: Love and Thunder

Le très attendu long-métrage de 2021 réalisé par Taika Waititi ajoute à son casting un acteur plus que chevronné, déjà habitué aux films de superhéros, mais d'une toute autre trempe.

Taika Waititi a les bras chargé de projets : après la réalisation du très réussi et acclamé Jojo Rabbit, encore en salles au moment de l’écriture de ces lignes, il s’est lancé dans la production d’un film adapté du documentaire Next Goal Wins. Dans ce dernier, l’équipe des Samoa américaines baptisée “pire équipe de football de la planète” (après une cuisante défaite 31-0 face à l’Australie et seulement deux buts en dix-sept années de pratique) est coachée par l’entraîneur néerlandais Thomas Rongen qui espère en faire une équipe digne de ce nom en vue des qualifications pour la coupe du Monde 2014 au Brésil. Désormais très courtisé, Waititi pourrait également réaliser un projet Star Wars, mais reste surtout aux commandes de Thor: Love and Thunder, le premier film centré sur le héros dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe.

Une déesse reprend le rôle

Celle-ci s’ouvrira avec Black Widow en mai 2020 et The Eternals en décembre, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings au mois de février 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness en mai puis Spider-Man 3 puis le film de Taika Waititi den novembre. Dans ce prochain volet des aventures du Dieu du Tonnerre, Natalie Portman remplacera Thor grâce à son rôle de Jane Foster tiré du scénario de The Mighty Thor de Jason Aaron, publié en comics entre 2015 et 2018. On y trouve une Jane Foster gravement atteinte du cancer qui trouve une seconde vie dans la peau de la Déesse du Tonnerre; dans la storyline de Aaron, elle se bat notamment contre Mangog, bien que les premières spéculations envisage de l’opposer à Balder — qui dans les comics est mort lors du Ragnarök.

L’antagoniste de Thor

Si l’on ne sait pas contre qui elle se battra, on sait désormais qui l’incarnera : Christian Bale. Collider confirme en effet que l’acteur derrière l’incarnation la plus culte de Batman jouera l’antagoniste. Ces dernières années, après avoir été la vedette de Christopher Nolan, il a joué dans American Bluff, The Big Short, Hostiles et Le Mans 66.