Charlie Hunnam décroche enfin les rôles qu’il mérite suite à Sons of Anarchy

Après avoir conquis le public avec son rôle emblématique dans Sons of Anarchy, Charlie Hunnam se voit enfin offrir des opportunités à la hauteur de son talent avec des rôles dans Criminal et Monster. Dans ces deux projets, il explorera des personnages profonds et complexes, permettant ainsi de démontrer toute l’étendue de ses capacités d’acteur.

Charlie Hunnam : un acteur à la carrière contrastée

C’est une figure bien connue des amateurs de séries télévisées : Charlie Hunnam. Révélé au grand public grâce à son interprétation de Jax Teller dans la série à succès Sons of Anarchy, l’acteur britannique a dû attendre près d’une décennie pour se voir offrir de nouveaux rôles à la hauteur de son talent. Après des débuts prometteurs à la télévision britannique, notamment dans Queer as Folk, il a su se faire une place à Hollywood.

Des rôles marquants, mais pas toujours couronnés de succès

Malgré sa performance remarquée dans Sons of Anarchy, Charlie Hunnam a connu des hauts et des bas dans sa carrière. Ses participations à des films et séries de moindre envergure n’ont pas toujours rencontré le succès escompté. Parmi ses rôles marquants, on peut citer sa prestation dans The Gentlemen de Guy Ritchie ou encore son rôle dans The Lost City of Z, salué par la critique. Néanmoins, ces réussites ont été entachées par des choix de carrière moins judicieux, comme Papillon ou A Million Little Pieces.

Un nouvel élan pour Charlie Hunnam ?

Mais l’acteur ne semble pas se laisser abattre par ces échecs. Avec deux nouveaux projets majeurs en cours, Charlie Hunnam pourrait bien relancer sa carrière. Il a en effet été choisi pour jouer dans l’adaptation en série du comic book Criminal sur Amazon, ainsi que dans la troisième saison de Monster sur Netflix, où il interprétera le célèbre tueur en série Ed Gein. Ces rôles, très différents de ceux qu’il a pu tenir jusqu’à présent, pourraient lui permettre d’élargir son registre et de prouver une nouvelle fois l’étendue de son talent.