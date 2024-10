Cette théorie géniale lie Star Wars et Indiana Jones dans une galaxie lointaine, très lointaine

Découvrez comment une théorie géniale lie l'univers de Star Wars à celui d'Indiana Jones.

Tl;dr Les franchises Star Wars et Indiana Jones pourraient être connectées.

Des indices, comme des références croisées et des easter eggs, appuient cette théorie.

La notion de « l’espace entre les espaces » pourrait être le lien entre les deux univers.

Le lien entre Star Wars et Indiana Jones

Il est bien connu que George Lucas est le créateur des deux franchises cinématographiques les plus populaires : Star Wars et Indiana Jones. Cependant, une théorie surprenante propose que ces deux univers pourraient être connectés de manière plus intime qu’il n’y paraît.

Une connexion possible ?

Malgré leurs genres différents, ces deux franchises partagent une même passion pour l’aventure et une certaine terminologie similaire dans leurs œuvres respectives. De plus, des références et des clins d’œil de l’un à l’autre sont fréquemment observés, laissant penser à une éventuelle connexion plus directe.

Par exemple, dans Raiders of the Lost Ark, on peut apercevoir une représentation hiéroglyphique des personnages de R2-D2 et C-3PO, tandis que dans la série Star Wars: The Clone Wars, le crâne de cristal d’Indiana Jones fait une apparition.

L’espace entre les espaces

Fait intéressant, dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, les aliens sont décrits non pas comme des « extraterrestres », mais comme des « êtres interdimensionnels » qui se seraient rendus dans « l’espace entre les espaces ». Cette formulation, bien que n’ayant pas été davantage expliquée, semble faire écho à un concept similaire présent dans la série Star Wars Rebels.

Dans cette dernière, on découvre un lieu appelé « le Monde entre les Mondes », qui existe en dehors de l’espace et du temps et connecte des moments importants à travers la Force. Il est donc tentant de spéculer que ces « êtres interdimensionnels » pourraient être les architectes de ce « Monde entre les Mondes ».