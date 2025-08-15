Cette saga de science-fiction culte du XXIe siècle explose en popularité sur HBO Max

La saga de science-fiction parmi les plus marquantes du XXIe siècle connaît actuellement un regain spectaculaire de popularité sur HBO Max, où elle séduit une nouvelle vague de spectateurs grâce à sa diffusion en streaming.

L’engouement soudain autour de la saga « La Planète des singes »

Depuis quelques jours, une tendance inattendue secoue la plateforme HBO Max. Trois volets de la franchise contemporaine La Planète des singes, salués pour leur audace scénaristique et leur prouesse visuelle, se hissent simultanément parmi les dix films les plus visionnés. Ce regain d’intérêt intrigue : difficile d’expliquer précisément ce retour en force, mais il traduit l’attachement persistant du public à cette œuvre de science-fiction.

Une réinvention moderne et technique d’un mythe cinématographique

La saga initiée par Rise of the Planet of the Apes a insufflé une nouvelle vie au mythe original, notamment grâce à l’usage du motion-capture et des effets spéciaux avancés. On y suit le bouleversement scientifique qui dote les singes d’intelligence, jusqu’à renverser la civilisation humaine. Ce récit, encore éloigné du futur lointain imaginé dans la série originelle (située en 3978), séduit par sa modernité et sa réflexion sur la nature humaine.

L’état actuel de la franchise et perspectives d’avenir

Cette semaine, selon FlixPatrol, Dawn of the Planet of the Apes occupe la quatrième place sur la plateforme tandis que War for the Planet of the Apes figure à la septième position. Mais c’est surtout Kingdom of the Planet of the Apes, dernier volet sorti l’an passé et situé plus de trois siècles après les débuts du reboot, qui grimpe jusqu’à la deuxième marche du podium – même si le récent Final Destination Bloodlines lui vole la vedette en tête des classements.

Les raisons de ce succès tiennent aussi à la capacité de ces films à conjuguer réflexion profonde et spectaculaire grand public. Certains spectateurs voient dans cette trilogie (désormais quadrilogie) un renouveau bienvenu pour le genre science-fiction à Hollywood.

L’attente autour du prochain film… et ses incertitudes

Le studio 20th Century Studios, maître d’œuvre de la saga depuis son retour fracassant, a confirmé qu’une suite à Kingdom of the Planet of the Apes était bien en chantier. Toutefois, aucune sortie n’est attendue avant 2027 – un horizon qui laisse planer beaucoup d’incertitude sur l’avancement réel du projet. À ce sujet, les scénaristes Rick Jaffa et Amanda Silver ont déjà confié vouloir prolonger encore longtemps cette aventure, voire imaginer jusqu’à cinq nouveaux épisodes si le succès se confirme.

On retiendra donc ceci : l’appétit pour les histoires ambitieuses n’a rien perdu de sa vigueur ; reste à voir si les studios sauront transformer cet engouement estival en nouvel élan créatif pour une franchise désormais incontournable.