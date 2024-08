Cette app vous alerte dès que votre Mac perd sa connexion à internet. Et elle sait se faire oublier au quotidien !

Quiconque utilise régulièrement le Wi-Fi public dans un aéroport, un hôtel, un café ou autre sait qu’être connecté à un réseau et avoir une connexion à internet sont deux choses différentes. Malheureusement, votre Mac n’est pas très doué pour vous indiquer si vous avez bel et bien accès au web ou non, ce qui peut entraîner une certaine frustration.

L’application gratuite Online Check résout justement ce problème. Il s’agit d’une petite icône dans la barre de menu qui devient rouge lorsque vous n’avez pas d’accès à internet. Vous pouvez aussi demander à l’utilitaire de vous envoyer une notification lorsque la situation change. C’est une application toute simple, mais qui peut vous changer la vie si vous êtes dans un endroit avec une connexion instable. Vous pouvez installer Online Check directement depuis le Mac App Store ou via le site web du développeur.

Diagnostiquer des problèmes de connexion n’est pas chose aisée. Habituellement, le plus simple et le plus rapide pour tester que la connexion à internet fonctionne correctement sur un Mac est d’ouvrir le Terminal et de saisir la commande « ping apple.com », ce qui va initier une tentative de connexion sur le site apple.com. Cela permet de savoir si la connexion à internet est fonctionnelle ou non. Online Check est une application dans la barre de menu qui fait cela pour vous de manière plus fréquente et automatisée.

L’icône dans la barre de menu de Online Check vous donne un accès rapide aux réglages du Wi-Fi de votre Mac, ce qui est pratique pour diagnostiquer un éventuel problème, et vous pouvez cliquer sur un bouton dédié pour avoir l’historique des connexions/déconnexions au web de votre machine.

En termes de réglages, cette app reste relativement pauvre. Vous pouvez décider de lancer ou non l’utilitaire au démarrage et choisir de n’afficher l’icône que lorsque votre Mac n’a effectivement pas accès au web (ce qui est utile si vous avez déjà beaucoup d’icônes dans votre barre de menu). Basiquement, vous pouvez installer l’application et l’oublier jusqu’à ce que celle-ci ne se rappelle à votre bon souvenir lorsque vous n’arriverez pas à accéder à votre site. C’est comme cela que tous les utilitaires devraient fonctionner, finalement.