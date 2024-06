Mise à jour du Playstation Portal pour une connexion Wi-Fi publique simplifiée

Pour fonctionner correctement, la console portable nécessite une connexion Wi-Fi stable.

L’innovation technologique ne cesse de faire rêver les passionnés de jeux vidéos. Parmi les géants de ce domaine, le Japonais Sony a décidé de rehausser l’expérience ludique en lançant fin 2023 la Playstation Portal, un appareil audacieux qui permet de jouer à distance à ses titres préférés de la PlayStation 5.

Un appareil exigeant une connexion Wi-Fi solide

Cet appareil repose entièrement sur une connexion Wi-Fi robuste. Ce qui peut s’avérer une gageure – même en 2024, trouver une connexion stable et facile à établir est encore souvent un défi.

Une mise à jour logicielle pour faciliter la connexion

Afin d’améliorer l’accessibilité de son appareil, Sony s’efforce de simplifier le processus de connexion. Une mise à jour logicielle devrait permettre aux utilisateurs de se connecter à un réseau Wi-Fi public à partir d’un téléphone ou d’une tablette. À partir du 19 juin, un code QR devrait s’afficher sur la Playstation Portal lors de la tentative de connexion. Ce code pourra être scanné et utilisé pour se connecter plus facilement à la plateforme.

Cependant, Sony précise que cette fonctionnalité ne fonctionne que pour une “gamme” de réseaux Wi-Fi publics. En outre, il faut disposer d’au moins 5 Mbps pour que l’appareil fonctionne, bien que 15 Mbps soient l’idéal.

Une mise à jour pour l’écran tactile

En plus de cela, la mise à jour apporte également des améliorations à l’écran tactile du Playstation Portal. En effet, ce dernier propose désormais un nouveau feedback visuel. De plus, il est possible d’afficher le pourcentage de batterie de l’appareil dans le coin supérieur droit de l’écran.

Ces avancements sont le reflet de l’engagement constant de Sony à enrichir l’expérience de ses utilisateurs, toujours à la recherche de nouvelles sensations ludiques. Les amoureux du gaming, nous n’avons qu’un mot à dire : à vos manettes !