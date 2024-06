Sony confirme le développement d’un film Uncharted 2

Une suite pour l'adaptation cinématographique de la franchise Uncharted est annoncée.

Uncharted 2, une suite au cinéma

Steven O’Dell, un cadre de Sony Pictures Entertainment, a officiellement annoncé que le film Uncharted 2 est officiellement en développement. Cette suite est basée sur la franchise de jeux vidéo Naughty Dog. Le premier film Uncharted, sorti en 2022, suivait le jeune voleur Nathan Drake, recruté par le chasseur de trésors expérimenté Victor Sullivan, pour trouver la fortune fabuleuse qui appartenait autrefois à Ferdinand Magellan. Le casting du film Uncharted était composée de Tom Holland en tant que Nate et Mark Wahlberg en tant que Sully, aux côtés d’Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Rudy Pankow.

Le retour de Tom Holland reste incertain

Plus de deux ans après la sortie de l’adaptation du jeu vidéo, aucune confirmation n’a été donnée quant au retour du comédien britannique Tom Holland. Cela a été révélé lors d’une présentation de Sony au salon commercial CineEurope 2024, où Steven O’Dell a mentionné qu’une suite à Uncharted était parmi les nombreux films en développement chez eux.

Un succès au box-office malgré des critiques mitigées

Uncharted a été diffusé dans les salles obscures en février 2022. Malgré des critiques plutôt sévères, le film de Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions a été un succès commercial, réalisant 407 millions de dollars de recettes et se classant ainsi cinquième plus gros succès de tous les temps en matière d’adaptation de jeux vidéo. Cette réussite explique certainement pourquoi Sony envisage une suite.

Le casting de la suite reste à confirmer

Alors que le développement de Uncharted 2 est en cours, le casting reste à confirmer. Toutefois, il semble indispensable que Tom Holland et Mark Wahlberg soient de retour pour la suite. En ce qui concerne l’intrigue de la suite, la fin d’Uncharted laisse entendre que Sam, le frère de Nate, est toujours vivant et en prison, ce qui laisse présager une suite centrée sur les efforts de Nate pour le retrouver, tout en accélérant une potentielle romance avec Chloe Frazer et une première rencontre avec Elena Fisher.