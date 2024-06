Cette app gratuite permet de créer des raccourcis texte personnalisés. Très pratique si vous êtes prêt(e) à mettre les mains dans le cambouis.

Les outils d’extension de texte sont essentiels pour quiconque se retrouve régulièrement à copier-coller les mêmes informations plusieurs fois dans la journée. TextExpander ou aText sont de très bons outils, mais ils restent onéreux. Si vous cherchez une option gratuite et que vous n’avez pas de souci à l’idée de mettre les mains dans des fichiers de configuration, vous devriez tester Espanso.

Espanso est une application open-source et gratuite pour Windows, Mac et Linux permettant de faire pratiquement tout ce dont les deux autres sont capables, et ce, gratuitement. L’inconvénient : il faut un peu de configuration.

Ce genre d’outil permet de définir des mots déclencheurs que vous tapez simplement dans n’importe quelle application pour coller rapidement quelque chose de plus long. Par exemple, je pourrais définir de remplacer “:mf” par “Morgan Fromentin”, avec un lien vers ma page perso expliquant qui je suis. Les meilleures applications de cette catégorie permettent de faire cela tout en offrant des mécanismes d’automatisation pour inclure la date ou des données d’autres applications, par exemple.

Espanso est une app gratuite. Pour commencer, téléchargez-la et installez-la. Les utilisateurs Windows et Mac auront une icône système, tandis que sur Linux, il faudra se contenter d’une ligne de commande, ce qui n’est probablement pas un problème.

Cliquez sur “Open search bar” pour parcourir les snippets existants. Il n’y en que très peu par défaut.

Mais la magie opère lorsque vous ajoutez les vôtres, ce qui n’est pas très simple. Je recommande de lire la documentation officielle pour vous faire une idée des possibilités.

Vous pouvez ajouter des snippets manuellement en éditant un fichier de configuration localisé dans C:UsersuserAppDataRoamingespanso sur Windows (remplacez user par votre nom d’utilisateur) ou ~/Library/Application Support/espanso sur macOS. Dans le sous-dossier “match”, vous trouverez un fichier nommé “base.yml”. Ouvrez-le dans un éditeur de texte pour voir les exemples.

Vous retrouverez dans ce fichier les trois exemples. Vous pouvez les modifier, si vous le souhaitez, pour comprendre comment le tout fonctionne. Espanso recharge le fichier chaque fois que vous l’enregistrez et vous indique si quelque chose ne va pas. Souvenez-vous que le nombre d’espaces avant chaque ligne est important.

Comme dit précédemment : gardez en tête qu’il vous faudra certainement plusieurs essais. Aidez-vous de la documentation.

Et si vous n’arrivez vraiment pas à faire ce que vous voulez, n’hésitez pas à fouiller dans les snippets prédéfinis. Vous pouvez, par exemple, ajouter des raccourcis rapidement pour les emoji ou les caractères spéciaux. Il est possible aussi de corriger simplement les fautes de frappe les plus courantes. C’est un bon moyen de découvrir ce que l’app peut faire, et vous pouvez même ouvrir les fichiers pour voir comment ils font.

C’est une application avec laquelle vous allez devoir passer un peu de temps pour en tirer le meilleur. Je ne saurais que trop vous recommander de lire la documentation. C’est peut-être un peu dense, mais vous y arriverez. Et dans le cas contraire, vous avez toujours les alternatives payantes.