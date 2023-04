7 apps pour recréer les meilleures fonctionnalités de Windows sur votre Mac

Si vous avez du mal à vous familiariser avec macOS après de longues années sur Windows, voici 7 utilitaires qui pourraient vous aider.

Passer d’un PC Windows à un Mac n’est plus aussi ardu que ça le fut. On trouve aujourd’hui nombre d’apps existant sur les deux plateformes. Et pourtant, macOS est fondamentalement différent de Windows, ce qui signifie que certaines fonctionnalités peuvent manqur sur votre nouvelle machine Apple. Il existe de nombreux trucs et astuces pour faciliter la transition. Dans cet article, nous nous intéressons aux utilitaires qui permettent d’introduire des “fonctionnalités de Windows” sur votre Mac.

Magnet

L’une des forces de Windows reste sa gestion des fenêtres. Les réarranger se fait très facilement sur l’OS de Microsoft, que ce soit via des raccourcis clavier ou en glisser-déposer. Apple a tenté de faire son retard en la matière : lorsque vous placez le curseur sur l’icône verte d’une fenêtre et que vous maintenez la touche Option, vous avez désormais accès aux options d’agencement, mais c’est très loin de ce que propose Windows.

Heureusement, Magnet existe. Une fois installée, il devient très facile de gérer vos fenêtres, via le clavier ou en glisser-déposer. Magnet est proposée à 9,99 €, un peu onéreux, malheureusement. Il y a des solutions gratuites, comme Rectangle, qui font le travail – moins bien, cela dit -.

AltTab

Le raccourci pour naviguer entre les fenêtres sur Mac est un peu simple comparé à celui de Windows. Vous n’avez que l’icône des apps, pas l’aperçu réel. C’est là qu’entre en jeu AltTab. AltTab recrée l’expérience de Windows, avec ces aperçus.

Une fois installée, vous devrez utiliser le raccourci Option + Tab et non plus Cmd + Tab, mais vous verrez alors une fenêtre avec toutes vos apps ouvertes et un vrai aperçu de vos fenêtres. Parfait pour savoir vraiment ce qui s’y passe.

CopyClip

Nous sommes en 2023 et macOS ne propose toujours pas de gestionnaire de presse-papiers digne de ce nom. S’il vous faut une app pour combler ce manque, c’est CopyClip. Cet utilitaire gratuit ajoute une liste simple, et indispensable, des textes copiés récemment dans votre barre de menu. Vous pouvez personnaliser le nombre d’entrées dans l’historique et vous pouvez définir des exceptions pour que CopyClip n’enregistre pas les textes copiés dans certaines apps.

CopyClip n’est pas la seule option en la matière. Vous pouvez payer pour des apps plus complètes comme Paste, Maccy ou CopyClip 2.

Disk Utility

macOS gère les disques externes un peu différemment de Windows. Pour faciliter la transition, vous avez Disk Utility, l’utilitaire natif de macOS pour la gestion des disques. Que vous vouliez partitionner un disque ou en effacer un totalement, vous aurez tout ce qu’il faut sous la main.

balenaEtcher

Un autre souci fréquent lorsque l’on passe sur Mac, la gestion des cartes SD et autres clefs USB. Pour créer une clef USB bootable sur Windows, par exemple, on passe par Rufus, mais Rufus n’existe pas sur macOS. Dans l’OS d’Apple, on utilise balenaEtcher. Cette dernière a d’ailleurs des versions Windows et Linux.

BackgroundMusic

L’audio peut provenir de n’importe où sur un ordinateur. Spotify, une vidéo sur YouTube, une publicité dans un onglet, une notification, un son système, etc. Contrôler toutes ces sources audio sur macOS n’est pas facile. Apple a bien une icône “En lecture” dans la barre de menu pour gérer cela, en théorie, mais en pratique, c’est très aléatoire. Et de là, il n’est possible que de lancer la lecture ou mettre en pause. Impossible de contrôler le volume, par exemple.

BackgroundMusic et les apps similaires peuvent aider. BackgroundMusic est gratuit et vous permet de voir toutes les sources audio sur votre Mac. Vous pouvez ajuster rapidement le volume de ces sources et même contrôler rapidement l’appareil de sortie. Pour aller plus loin, SoundSource va plus loin encore, permettant d’associer un périphérique de sortie à une source particulière, notamment.

Parallels (pour une expérience littérale de Windows)

Malgré ces utilitaires, il peut arriver que vous ayez tout de même besoin de Windows. Avant d’ajouter un deuxième ordinateur sur votre bureau, essayez Parallels, pour exécuter Windows directement sur votre Mac.

Et le meilleur dans tout cela, c’est que depuis peu l’app permet d’exécuter Windows sur les machines avec une puce Intel ou Apple Silicon. Lorsque tous les Mac étaient sous Intel, la firme de Cupertino proposait sa solution maison, Bootcamp, qui a disparu avec l’introduction des puces maison. Si vous avez un Mac M1 ou plus récent, il vous faut une app comme Parallels.

Cependant, Parallels n’est pas donné. Après une période d’essai de deux semaines, Parallels coûte 100 $ pour une licence, ou 120 $ pour la version Pro à l’année. Un tarif étudiant existe (50 $).