Cet équipement pour drone utilise le Wi-Fi pour voir à travers les murs

Des chercheurs ont mis au point un appareil très simple permettant aux drones de voir à travers les murs via le Wi-Fi.

La rapide popularité des drones a posé un grand nombre de questions concernant la sécurité, la vie prvée et la propriété des données ces dernières années. Pour chaque drone bienveillant, si l’on peut dire, qui arrive sur le marché, il semble y avoir un nouveau souci de sécurité ou une limitation technique. Le produit qui nous intéresse aujourd’hui en est l’exemple parfait.

L’Université de Waterloo, dans l’Ontario, au Canada, a bien accéléré le “problème de nouvelle brillante idée, nouveau problème délicat” pour les drones. Via une application baptisée “Wi-Peek”, une équipe d’experts en robotique est parvenue à apprendre à un drone à se connecter sur un réseau Wi-Fi local et l’utiliser pour voir à travers les murs.

Un drone capable de voir à travers des obstacles solides en utilisant simplement les signaux des réseaux ambiants disponibles dans une zone donnée est une grande avancée pour les drones et l’imagerie. Mais bien évidemment, cela va poser des soucis. Tout le monde pourrait ainsi “voir” à l’intérieur des maisons des autres.

À son crédit, l’équipe de Waterloo a présenté ses découvertes comme une faille de sécurité et une avancée technique. Elle a aussi rendu tous les paramètres de sa technologie disponibles à tout un chacun. Tout dépend d’une technologie que les experts de l’Université appellent “Polite WiFi”. Même sur des réseaux protégés par mot de passe, les appareils intelligents se connectent souvent automatiquement à n’importe quel signal entrant. En envoyant plusieurs messages et en mesurant les temps de réponse, Wi-Peep peut localiser les appareils intelligents dans un espace en intérieur, fournissant une carte assez précise de ce qu’il y a et où.

Cette technologie est extrêmement accessible. Le Dr. Ali Abedi, professeur adjoint d’informatique à l’Université de Waterloo, a travaillé avec l’équipe pour mettre au point Wi-Peep sur un drone standard et seulement 20 $ de matériel grand public.

Comme le dit très bien le Dr. Ali Abedi : “Les appareils Wi-Peep sont comme les lumières dans le spectre visible, et les murs sont comme le verre. En utilisant une technologie similaire, quelqu’un pourrait traquer les mouvements de gardiens dans une banque en suivant la localisation de leur smartphone ou smartwatch. De la même manière, un cambrioleur pour identifier la localisation et le type d’appareils connectés dans une maison, y compris les caméras de sécurité, les ordinateurs portables et autres smart TV pour choisir leur cible.”

Intégrer un tel appareil, aussi fascinant et potentiellement dangereux, dans nos vies quotidiennes apportera de nombreux défis. Dans le même temps, étant donné l’accessibilité de la technologie et sa facilité d’utilisation, il est possible qu’elle fasse partie de notre paysage technologique très bientôt.