Delta Air Lines proposera le Wi-Fi gratuitement à ses passagers dès l’année prochaine

Delta Air Lines va proposer du Wi-Fi gratuit à tous ses passagers dès l'année prochaine. Cela pourrait donner des idées à d'autres compagnies aériennes.

Si l’on en croit une information du Wall Street Journal, Delta Air Lines prévoirait d’offrir le Wi-Fi gratuitement à tous ses passagers dès l’année prochaine. La compagnie aérienne teste actuellement un internet sans fil gratuit pour les membres de son programme de voyageurs fréquents et celui-ci devrait s’étendre de manière significative dans le courant de l’année 2023.

Delta Air Lines va proposer du Wi-Fi gratuit à tous ses passagers dès l’année prochaine

Selon le rapport du journal américain, Delta Air Lines commencera à proposer gratuitement le Wi-Fi “sur une part significative de ses avions” avant d’étendre le service à davantage de sa flotte l’année suivante. Une fois le programme disponible pour tous les passagers, il faudra très probablement un numéro de fidélité SkyMiles pour pouvoir se connecter.

Le PDG Ed Bastian avait annoncé son objectif d’un accès à internet sans fil gratuit en 2018 et ce n’est que récemment que les premiers tests ont été initiés. Actuellement, le système utilise Viasat et Intelsat (anciennement Gogo) pour l’accès à internet et la compagnie aérienne prévoit d’équiper la plupart de ses vols internes aux États-Unis avec le service Viasat d’ici à la fin de cette année. JetBlue est actuellement la seule compagnie aérienne majeure à proposer un Wi-Fi gratuit à tous ses passagers.

Cela pourrait donner des idées à d’autres compagnies aériennes

L’industrie aérienne tente depuis plusieurs années d’améliorer le Wi-Fi à bord, réalisant des tests avant divers fournisseurs et business models. Cependant, le résultat est encore très complexe pour les clients : vous pourriez avoir des conditions et des tarifs différents sur un même vol, même avec la même compagnie. Espérons que cette initiative de Delta entraînera d’autres compagnies aériennes à se lancer sur le marché du Wi-Fi gratuit, tout en simplifiant l’offre.