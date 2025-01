Amazon suspend ses livraisons par drone après deux incidents de crash

Suite à deux incidents de crash, Amazon suspend temporairement ses livraisons par drone pour garantir la sécurité et revoir les aspects techniques de ce mode de transport innovant.

Tl;dr Amazon arrête ses livraisons par drone suite à des incidents.

Des problèmes logiciels seraient à l’origine des accidents de drones.

Amazon planifie des modifications de son logiciel de drone.

Suspension des livraisons par drone d’Amazon

Le géant du commerce électronique, Amazon, a décidé de mettre un terme à ses livraisons par drone pour une durée indéterminée. Cette décision fait suite à une série d’incidents impliquant ses drones MK30, selon les informations rapportées par Bloomberg.

Des incidents récurrents

Deux accidents ont été recensés en décembre dernier sur le site d’essai d’Amazon à Pendleton, dans l’Oregon. L’un des drones a même pris feu après sa chute. Au cours d’une autre série de tests, deux drones MK30 sont entrés en collision. Ces incidents ont été attribués à un problème logiciel, exacerbé par une légère pluie lors des tests.

Des modifications logicielles en cours

Amazon a déclaré que ces accidents ne constituaient pas la « raison principale » de la suspension de ses livraisons par drone. Sam Stephenson, porte-parole d’Amazon, a confié à Bloomberg que la société était en train d’apporter des modifications à son logiciel de drone. Une fois ces modifications effectuées, Amazon devra obtenir l’approbation de la Federal Aviation Administration avant de pouvoir reprendre ses opérations.

Amazon a commencé à envoyer des colis non médicaux par drones au Texas en 2022, avant d’ajouter des médicaments sur ordonnance un an plus tard. En 2024, la société a suspendu les livraisons par drone en Californie, mais a également lancé ce service à Phoenix, en Arizona.

En dépit de ces incidents, Amazon reste déterminé à améliorer son service de livraison par drone. Selon Stephenson, la société s’attend à rencontrer ce type de problèmes lors des phases de test, qui sont essentielles pour améliorer la sécurité du service.

Une pause volontaire

Il est important de noter que la suspension des opérations de drone est volontaire et que l’ensemble des employés affectés par cette pause continueront à être rémunérés, a précisé Stephenson.