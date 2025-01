Le responsable de l’IA chez Amazon affirme que des problèmes techniques freinent Alexa

Le responsable de l'IA chez Amazon affirme que des problèmes techniques entravent le développement de l'intelligence artificielle d'Alexa.

Tl;dr Amazon repousse la sortie de son nouvel assistant vocal Alexa.

L’entreprise doit surmonter des obstacles techniques, notamment les « hallucinations ».

Aucune date de sortie définitive n’est encore prévue.

Un report de la sortie du nouvel Alexa

Prévue initialement pour octobre 2024, la sortie du nouvel assistant vocal Alexa d’Amazon, doté d’une intelligence artificielle générative, a été reportée. Selon les informations divulguées à l’époque, la société a décidé de décaler la sortie de son nouvel assistant vocal à une date ultérieure cette année. Cependant, une récente publication du The Financial Times révèle qu’Amazon doit encore surmonter plusieurs obstacles techniques avant de pouvoir lancer une version plus performante d’Alexa.

Des obstacles de taille à surmonter

L’un des principaux problèmes à résoudre est celui des « hallucinations », terme utilisé pour désigner les résultats erronés ou faux que les intelligences artificielles génératives peuvent parfois produire. D’après Rohit Prasad, leader de l’équipe d’intelligence générale artificielle (AGI) d’Amazon, le taux d’erreur doit être « proche de zéro ». Il admet que les hallucinations sont toujours un problème non résolu dans le secteur, mais son équipe travaille activement à le résoudre.

Des attentes élevées pour un défi de taille

Amazon doit également améliorer la vitesse de réponse d’Alexa, car les utilisateurs attendent une réaction rapide de l’assistant après avoir posé une question ou demandé l’exécution d’une tâche. Prasad a souligné que le dernier kilomètre pour Alexa a été particulièrement difficile. En effet, le nouvel assistant devra être capable de fonctionner avec des centaines d’applications et de services tiers. Il est prévu que le nouvel Alexa soit alimenté par l’IA Claude d’Anthropic et les modèles internes d’Amazon Nova, et nécessitera probablement un abonnement, offrant ainsi à l’entreprise une nouvelle source de revenus.

Néanmoins, aucune date de sortie n’est encore gravée dans le marbre. Selon un employé actuel de l’entreprise cité par la publication, le lancement n’est pas prévu pour le moment. Amazon a encore beaucoup de travail à accomplir, notamment en ce qui concerne la fiabilité de l’assistant, qui doit fonctionner « près de 100% du temps », l’ajout de filtres de sécurité pour les enfants et les tests d’intégration d’Alexa.