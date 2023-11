Ces spin-off potentiels surpasseraient leurs séries TV originales

L'univers de Buffy jusqu'à celui de The Office, ces idées de spin-off brillantes pourraient largement surpasser les émissions originales si elles étaient adaptées à l'écran. Quels autres spin-offs aimeriez-vous voir réaliser?

Tl;dr Des spin-offs de séries populaires pourraient surpasser les originaux.

Des univers vastes comme ceux de “Buffy the Vampire Slayer” et “Doctor Who” pourraient être plus exploités.

Des personnages comme Phoebe de “Friends” ou Rory de “Lucifer” méritent leur propre série.

Certains concepts, comme le futur de Wyatt et Chris dans “Charmed”, pourraient être explorés davantage.

Des spin-offs qui pourraient éclipser les séries originales

Il y a des séries qui marquent leur époque, qui nous touchent profondément. Leur fin peut parfois être parfaite, mais il reste toujours une impression que le monde qu’elles ont créé a encore des histoires à raconter. Des histoires qui pourraient même surpasser la série originale, à l’image de Young Sheldon ou The Originals.

Des univers à exploiter

Certaines séries telles que Buffy the Vampire Slayer et Doctor Who évoluent dans des univers si vastes qu’il semble presque criminel de ne pas les exploiter pleinement. Certains personnages, comme Ashildr et Clara de Doctor Who, sont parfaitement développés et prêts à explorer de nouvelles aventures au-delà de la série mère.

Des personnages qui méritent leur propre série

Des personnages comme Phoebe de Friends, dont l’histoire avant de rejoindre le groupe est parsemée de tragédies, ou Rory de Lucifer, la fille de Lucifer et Chloe venant du futur, ont des histoires suffisamment intéressantes pour mériter leur propre série.

Des concepts à approfondir

Il y a également des concepts, comme le futur de Wyatt et Chris dans Charmed, qui ont été évoqués dans la série originale, mais qui pourraient être davantage explorés.