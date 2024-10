Ces sorciers Marvel puissants que nous voulons voir après Agatha dans l’Univers Cinématographique Marvel

10 utilisateurs de magie Marvel incroyablement puissants que nous voulons voir dans le MCU après Agatha.

Tl;dr « Agatha All Along » enrichit l’univers mystique de Marvel.

De nouveaux utilisateurs de magie pourraient être introduits dans l’Univers Cinématographique Marvel.

Ces personnages pourraient apporter de nouvelles intrigues et conflits.

La magie de Marvel s’étoffe avec « Agatha All Along »

Le monde mystique de Marvel est en train de s’élargir grâce à « Agatha All Along« . Cette série a introduit une version plus sombre et infernale de la magie dans l’Univers Cinématographique Marvel. Avec des sorcières, des sorciers et autres êtres mystiques au premier plan, de nombreux utilisateurs de magie emblématiques de Marvel pourraient s’intégrer parfaitement dans ce paysage mystique en expansion.

De nouveaux utilisateurs de magie s’ajoutent à la liste

Le MCU a déjà présenté plusieurs utilisateurs de magie notables, de la Sorcière Rouge aux Maîtres des Arts Mystiques. « Agatha All Along » a mis en scène certaines des sorcières de Marvel, dont Jennifer « Jen » Kale, Lilia Calderu et Alice Wu-Gulliver, connue dans les bandes dessinées sous le nom de Wu. Après que Teen a été confirmé comme étant William Kaplan, l’avenir du MCU semble prêt à explorer encore plus de magie, avec une pléthore de sorcières et de sorciers captivants qui feraient d’excellents personnages en live-action.

Des personnages emblématiques pour des conflits inédits

L’introduction de ces nouveaux personnages pourrait apporter de nouvelles intrigues et conflits. Par exemple, Nicholas Scratch, un nom qui a déjà été plusieurs fois mentionné dans « Agatha All Along« , pourrait jouer un rôle crucial en tant qu’antagoniste principal de la série. Si Scratch est introduit dans le MCU, son lien personnel avec Agatha pourrait ajouter une couche fascinante de tension et de drame familial. De plus, ses capacités magiques et ses liens profonds avec la magie noire pourraient faire de lui une menace significative non seulement pour Agatha mais aussi pour d’autres utilisateurs de magie.