Ces séries similaires à Yellowjackets

Découvrez sept séries incontournables qui se rapprochent de Yellowjackets.

Tl;dr Yellowjackets est une série télévisée acclamée qui suit une équipe de football féminin luttant pour survivre après un crash d’avion.

Les séries Lost, The Wilds, The Last of Us, The 100, Wreck, Dare Me et Pretty Little Liars sont similaires à Yellowjackets.

Chacune de ces séries partage des thèmes de survie, de mystère et de dynamiques de groupe complexes.

Le succès de Yellowjackets et les séries similaires

Yellowjackets, une série télévisée qui suit l’histoire d’une équipe de football féminin luttant pour survivre après un crash d’avion, a captivé les téléspectateurs avec son mélange unique de drame, d’horreur psychologique et de mystère. Cependant, une fois que vous avez fini de regarder Yellowjackets, il peut être difficile de trouver une autre série qui offre une expérience de visionnage tout aussi captivante. Heureusement, plusieurs séries partagent des thèmes similaires de survie, de mystère et de dynamiques de groupe complexes.

Lost : une série révolutionnaire

Lost est une série dramatique qui a révolutionné la narration télévisée avec son utilisation de flashbacks et de flashforwards. Comme Yellowjackets, Lost excelle à dépeindre comment des circonstances inattendues forcent les gens à affronter leur véritable nature.

The Wilds et The Last of Us : des histoires de survie captivantes

The Wilds et The Last of Us sont deux autres séries qui partagent des thèmes de survie et de dynamiques de groupe avec Yellowjackets. The Wilds explore les dynamiques complexes entre les adolescentes sous une pression extrême, tandis que The Last of Us explore les thèmes de la perte, de la culpabilité de survie et des longueurs auxquelles les gens iront pour protéger ceux qu’ils aiment.

The 100, Wreck et Dare Me : des sociétés et des dynamiques de groupe complexes

The 100, Wreck et Dare Me sont trois autres séries qui partagent l’intérêt de Yellowjackets pour les dynamiques de groupe complexes. Chacune de ces séries explore comment l’isolation et la pression de survie peuvent transformer les jeunes, en particulier dans leurs explorations de la façon dont différents groupes développent leurs propres sociétés et systèmes de croyances.

Pretty Little Liars : un mystère à multiples facettes

Enfin, Pretty Little Liars est une autre série qui partage la capacité de Yellowjackets à maintenir de multiples chronologies et à explorer comment les événements passés continuent d’influencer les relations présentes. Sa capacité à soutenir des mystères complexes sur plusieurs saisons en fait un choix captivant pour les fans de l’intrigue complexe de Yellowjackets.