Yellowjackets saison 3 : le mystère de la saison 2 enfin résolu

La troisième saison de Yellowjackets vient de lever le voile sur l'énigmatique cliffhanger incendiaire qui avait conclu la deuxième saison.

Tl;dr La saison 2 de « Yellowjackets » a suscité des réactions mitigées.

Il semble que l’incendie du chalet n’a pas été causé par Coach Ben.

La saison 3 pourrait manquer d’intensité si Ben n’est pas un antagoniste actif.

Des réactions mitigées pour la fin de saison 2 de « Yellowjackets »

La fin de la deuxième saison de « Yellowjackets », intitulée « Storytelling », a suscité des réponses diverses, laissant la série dans une position délicate pour la troisième saison en cours. Le décès prématuré et mal conçu de Natalie (interprétée par Juliette Lewis) dans la chronologie actuelle de la série a été critiqué. Quant à l’histoire des années 90, elle s’achève sur un rebondissement plus convaincant : le chalet des survivantes prend feu au beau milieu de la nuit, les laissant sans abri.

Le mystère de l’incendie du chalet

Le suspect évident de cet incendie est Coach Ben Scott (incarné par Steven Krueger). Après avoir refusé de participer au cannibalisme et échoué à s’isoler dans un monde de rêves, il semble avoir décidé de ne pas attendre d’être le prochain repas. Lorsqu’il revient au chalet pour voler des allumettes, il assiste au couronnement de Natalie (Sophie Thatcher), la seule fille qu’il considère comme meilleure/morale, comme la reine de leur culte.

La conclusion évidente pour le spectateur, et aussi pour les Yellowjackets, semble être que Ben, dégoûté par leur déchéance, a incendié leur chalet pour les tuer toutes. C’est un saut logique, mais qui laisse suffisamment de place au doute. Peut-être que les scénaristes de « Yellowjackets » eux-mêmes n’avaient pas encore décidé, laissant ainsi les options ouvertes pour la saison 3.

Un revirement de situation inattendu

Les deux premiers épisodes de la saison 3 de « Yellowjackets » (« It Girl » et « Dislocation ») semblent indiquer que les scénaristes ont choisi de rendre Ben innocent. Quand il tombe sur Mari (Alexa Barajas), qui est tombée dans un trou et s’est foulé la jambe, il semble réellement choqué lorsqu’elle lui dit que le chalet a brûlé. Il pourrait mentir, bien sûr, mais ensuite il prend Mari en otage au lieu de simplement la tuer. S’il avait déjà décidé de tuer les filles, pourquoi hésiterait-il à tuer Mari maintenant?

Sauf revirement de situation, « Yellowjackets » prend une direction différente de celle attendue. Mais est-ce le bon choix ?

Un choix décevant pour certains fans

Personnellement, je suis un peu déçu du choix de la série de disculper Ben. Certes, jusqu’à présent, il a été l’un des personnages les plus sympathiques, mais le thème principal de « Yellowjackets » est la manière dont des conditions extrêmes peuvent vous faire perdre votre humanité civilisée. Le fait que Ben se retourne finalement contre les enfants semblait être l’aboutissement logique de son histoire. Le transformer de coeur de la série en un méchant compromis aurait été tout à fait compréhensible.

