Yellowjackets saison 3 : Shauna sera totalement « déchaînée »

L'actrice principale de Yellowjackets laisse présager une intrigue débridée et surprenante pour son personnage dans la troisième saison.

Tl;dr La troisième saison de Yellowjackets s’annonce plus sombre.

L’actrice Sophie Nélisse prévient d’un changement radical de son personnage Shauna.

Ajout de l’actrice oscarisée Hilary Swank au casting.

Des sommets inédits de noirceur dans la nouvelle saison de Yellowjackets

La survie n’a jamais été aussi périlleuse, surtout lorsque le danger vient de l’intérieur. Alors que la troisième saison de Yellowjackets est très attendue, l’actrice Sophie Nélisse a laissé entendre que son personnage, Shauna, n’a pas encore touché le fond de l’abîme.

Un personnage en proie à ses démons intérieurs

« Elle a suivi une évolution si intéressante à chaque saison », confie Nélisse à Collider. « Je pense que la saison 2 a vraiment mis en lumière sa douleur, et elle a subi tant de pertes que je pense qu’elle s’est un peu isolée du groupe ». Elle prévient que cet isolement est le prélude à une troisième saison explosive, où Shauna, hantée par sa souffrance, pourrait se montrer plus imprévisible et effrayante que jamais.

Une série qui continue de repousser les limites

Yellowjackets, qui captive les audiences avec sa narration en deux temps – suivant une équipe de football féminin de lycée survivant à un crash d’avion en 1996 et leur vie d’adultes 25 ans plus tard – continue de repousser les limites de sa narration. La saison 3 débute après l’incendie de leur cabine, forçant les jeunes survivantes à chercher un nouvel abri dans l’impitoyable hiver sauvage. Parallèlement, l’intrigue contemporaine explore le premier décès d’un membre adulte de l’équipe, promettant d’explorer comment le traumatisme résonne à travers les décennies.

Un casting impressionnant renforcé par une actrice oscarisée

La nouvelle saison accueille l’actrice oscarisée Hilary Swank au sein de son casting déjà impressionnant, qui compte notamment Christina Ricci, Lauren Ambrose et Elijah Wood. Cependant, la saison se poursuivra sans Juliette Lewis, suite au départ choquant de son personnage dans la finale de la saison 2.

Prévu pour le 14 février, Yellowjackets adopte une approche ironiquement sombre de la programmation de la Saint-Valentin. Les deux premiers épisodes seront diffusés ensemble, suivis de sorties hebdomadaires jusqu’à la finale de la saison le 13 avril. Les deux chronologies semblent atteindre de nouveaux sommets d’intensité, promettant une saison riche en horreur et en traumatismes psychologiques.