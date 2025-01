Yellowjackets saison 3 : ce grand mystère va être résolu

L'Homme sans Yeux sera au coeur de l'intrigue de la troisième saison de la série télévisée Yellowjackets.

Tl;dr La saison 3 de Yellowjackets apporte de nouvelles informations autour de l’Homme sans Yeux.

L’Homme sans Yeux apparaît principalement à Taissa Turner, un personnage central de la série.

Yellowjackets explore les thèmes de la mort, l’inconnu et la peur à travers ce personnage mystérieux.

La saison 3 de Yellowjackets dévoile de nouveaux mystères

Les fans de la série Yellowjackets, nommée aux Emmy et aux Golden Globes, attendent avec impatience le lancement de la saison 3 le jour de la Saint-Valentin. La bande-annonce a dévoilé de nombreux mystères, notamment autour de l’inquiétant personnage de l’Homme sans Yeux.

Un personnage énigmatique

L’Homme sans Yeux, ou le Non-Voyant, est intrinsèquement lié à Taissa Turner, incarnée par Jasmin Savoy Brown et Tawny Cypress. Il n’apparaît qu’à Taissa et à sa grand-mère, Nana Bassey. Une apparition éclair de l’Homme sans Yeux dans la bande-annonce de la saison 3 laisse présager son retour imminent, peut-être porteur de réponses.

Des visions troublantes

Taissa fait parfois l’expérience de visions de l’Homme sans Yeux lorsqu’elle somnambule. Dans ces moments, elle prétend être guidée par le « non-voyant ». En dépit de ces apparitions effrayantes, Taissa affirme ne pas connaître l’Homme sans Yeux.

L’Homme sans Yeux réapparaît lorsque Taissa, maintenant adulte, fait un discours devant sa maison. Malgré les pressions de sa campagne pour le poste de sénatrice de l’État du New Jersey, elle décide de rester en lice. L’Homme sans Yeux semble alors la hanter de plus en plus, jusqu’à se manifester dans une autre version d’elle-même.

Un symbole de l’inconnu

Interrogée sur le mystérieux Homme sans Yeux, l’actrice Tawny Cypress a admis ne rien savoir de plus que le public. Ashley Lyle, co-showrunner de Yellowjackets, a évoqué le personnage lors d’une conférence à PaleyFest en 2023. Selon elle, l’Homme sans Yeux incarne « l’inconnu », une notion qui met Taissa mal à l’aise.

Les deux premières saisons de Yellowjackets sont disponibles en streaming sur Paramount+ with Showtime. La saison 3 sera lancée le 14 février 2025.