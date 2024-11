Ces séries similaires à Suits

Si vous avez été captivé par les intrigues et les personnages charismatiques de Suits, vous serez ravi de découvrir d'autres séries qui partagent cet esprit dynamique.

Tl;dr Suits trouve des équivalents dans des séries juridiques comme The Good Wife et How to Get Away with Murder.

Les tensions professionnelles et jeux de pouvoir de Suits se retrouvent aussi dans Billions et Mad Men.

Des intrigues comme celles de Damages et Power rappellent l’intensité de Suits.

Les incontournables du drame judiciaire

The Good Wife suit Alicia Florrick, qui relance sa carrière d’avocate après un scandale politique impliquant son mari. Entre affaires juridiques et drames personnels, cette série plonge dans les luttes d’influence du système judiciaire. Boston Legal ajoute une touche d’humour noir, avec des avocats excentriques et provocateurs qui, comme Harvey Specter dans la série télévisée Suits, prennent des risques audacieux. How to Get Away with Murder, enfin, se distingue par ses intrigues criminelles et son intensité dramatique autour d’Annalise Keating, une avocate prête à tout pour défendre ses clients.

Tensions et rivalités en milieu professionnel

Si vous aimez les tensions et les ambitions qui se jouent entre collègues, Billions offre une guerre psychologique entre un procureur et un magnat de la finance, avec des manœuvres aussi intenses que dans Suits. Mad Men, qui se déroule dans une agence de pub, explore aussi les ambitions, les rivalités et les relations tendues, un peu comme entre Harvey et Mike. Quant à The Newsroom, il dévoile les coulisses d’une rédaction en quête de vérité, avec des enjeux internes qui rappellent l’univers compétitif de Suits.

Les relations de mentorat sous haute pression

Pour ceux qui ont aimé la dynamique mentor-protégé entre Harvey et Mike, White Collar pourrait vous plaire. Elle met en scène un agent du FBI et un ancien escroc qui, ensemble, forment un duo captivant. House M.D. présente également une relation similaire dans le domaine médical, où le Dr House, aussi exigeant que Harvey, pousse ses jeunes médecins à se dépasser. Dans un style plus technologique, Scorpion explore aussi la collaboration entre un leader exigeant et son équipe, rappelant les défis imposés par Harvey à Mike.

Jeux d’ombre et de pouvoir dans les affaires illégales

Pour ceux qui aiment les affaires criminelles et les déviations légales de haut niveau, Damages suit Patty Hewes, une avocate intrépide qui affronte des puissants et navigue dans un monde complexe d’intrigues judiciaires. Power relate l’histoire de James « Ghost » St. Patrick, qui veut transformer son empire de la drogue en une entreprise légitime, mais se retrouve sans cesse pris entre le crime et la légalité. Enfin, Ray Donovan explore les opérations d’un « fixeur » qui règle les problèmes de clients influents, dans un monde où pouvoir et apparence sont aussi essentiels que dans Suits.