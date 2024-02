Guy Ritchie à la réalisation du spin-off de Ray Donovan

Le spin-off de la série télévisée Ray Donovan a été officiellement confirmé par Paramount+ avec le réalisateur Guy Ritchie aux commandes.

Tl;dr Un spin-off de la série télévisée Ray Donovan est confirmé.

Le réalisateur Guy Ritchie est attaché au projet.

Le spin-off, intitulé The Donovans, se déroulera à Londres.

La nouvelle série est attendue sur Paramount+ plus tard cette année.

Une nouvelle aventure pour Ray Donovan

La série télévisée Ray Donovan, diffusée sur Showtime, va connaître une seconde vie. Le réalisateur Guy Ritchie, connu pour ses films d’action stylisés, est attaché au projet en tant que réalisateur et producteur exécutif. Cette nouvelle série, intitulée The Donovans, sera une déclinaison de la série originale, se situant cette fois-ci à Londres.

Paramount+ Greenlights New Series Loosely Based on 'Ray Donovan' With Guy Ritchie, 'Top Boy' Creator Ronan Bennett Attached https://t.co/fDcV4DKZmt — Variety (@Variety) February 28, 2024

De Los Angeles à Londres

Ray Donovan met en scène son personnage éponyme, interprété par Liev Schreiber, qui fait le ménage pour des clients souvent célèbres impliqués dans des activités illégales. Après sept saisons et un téléfilm en 2022, la série laisse place à son spin-off. Alors que certains personnages pourraient réapparaître dans The Donovans, le changement de décor, de Los Angeles et New York à Londres, laisse présager une série très différente de l’originale.

Un nouveau style pour The Donovans

Ce changement est d’autant plus marqué par l’implication d’un nouveau scénariste, Ronan Bennett (Top Boy), et de Guy Ritchie en tant que réalisateur. Guy Ritchie, dont l’action énergique et l’histoire rythmée sont caractéristiques de ses films tels que Wrath of Man et The Covenant, apportera sans doute une nouvelle dynamique à la série. The Donovans aura ainsi l’occasion de se distinguer de sa série mère.

Bien que les détails spécifiques sur la série restent à révéler, l’implication de Guy Ritchie et Ronan Bennett met en évidence à quel point la série se distinguera de Ray Donovan. Il est probable que la série suivra un ensemble de personnages à Londres, se rattachant de manière lâche à la série originale tout en possédant suffisamment d’éléments uniques pour se démarquer.