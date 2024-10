Dr House : un simple changement aurait rendu la série bien meilleure

Acclamée pour son originalité et son intrigue, la série télévisée Dr House avec Hugh Laurie aurait pu atteindre de nouveaux sommets avec quelques ajustements simples. En revisitant certains aspects clés, on peut imaginer comment cette œuvre emblématique aurait gagné en profondeur et en richesse.

Un regard critique sur Dr House

La série Dr House, malgré sa construction standardisée, a su garder l’attention du public grâce à son personnage principal, le Dr Gregory House, interprété de façon magistrale par Hugh Laurie. Ce personnage, compétent mais difficile à gérer, était certes attrayant. Cependant, la série aurait pu être meilleure avec une petite modification.

Une équipe de médecins sous-utilisée

House dirigeait un département de diagnostic, traitant principalement des cas difficiles et intrigants. Le postulat de base était que quand aucun autre médecin ne pouvait résoudre un cas, le Dr House venait à la rescousse avec un diagnostic que lui seul pouvait proposer. Ce procédé a fait que tous les autres personnages semblaient incompétents en comparaison.

Les autres médecins de la série étaient pourtant des personnages intéressants et leur présence mettait en valeur House, tant d’un point de vue personnel que professionnel. Mais il est dommage de constater que, dans presque tous les cas, ces médecins ne parvenaient jamais à résoudre les énigmes médicales par eux-mêmes. Le bon diagnostic venait toujours de House.

Une réalité médicale mise à mal

Dr House ne prétendait pas être un drame médical réaliste. Cependant, la supériorité des compétences de House par rapport à celles de son équipe demandait parfois une suspension d’incrédulité excessive. Il aurait été plus intéressant, et peut-être un peu plus réaliste, de voir le Dr House se tromper plus souvent, laissant plus de place à son équipe pour briller.

Une remise en question constante

Une autre problématique de la série était que l’attitude de mise en question constante de l’équipe de House semblait inutile puisqu’il avait presque toujours raison. Malgré les nombreuses mises en garde et les objections de son équipe et de Cuddy, les méthodes de House s’avéraient être les bonnes dans presque tous les cas. Si House avait eu tort plus souvent, cela aurait donné plus de poids à ces mises en question.