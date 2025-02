Ces séries similaires à High Potential

En attendant la sortie de la deuxième saison de High Potential, découvrez cinq séries exceptionnelles à savourer en streaming pour combler votre impatience.

Tl;dr Kaitlin Olsen brille dans la série comique High Potential.

La série High Potential séduit le public et renouvelle le genre.

Quelques séries similaires à High Potential sont suggérées.

Une brillante carrière

Dans High Potential, Kaitlin Olsen incarne Morgan, une mère célibataire brillante avec un QI exceptionnel de 160, mais contrainte de jongler avec des emplois sans avenir pour subvenir aux besoins de son enfant. Malgré ses talents intellectuels, elle semble être condamnée à une vie de travail sous-estimé. Cependant, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu’elle décroche un poste de concierge dans un commissariat, un emploi loin de ses aspirations. C’est alors qu’elle résout par hasard un meurtre, en remarquant des détails que les détectives n’ont pas pu saisir. Impressionnés par sa capacité à déceler des motifs et à penser hors des sentiers battus, les forces de l’ordre l’engagent comme consultante. Son rôle de « détective amateur » lui permet de déployer ses talents uniques et d’apporter un éclairage nouveau sur des enquêtes complexes. Morgan devient rapidement un atout incontournable pour l’équipe, tout en devant gérer l’équilibre délicat entre sa vie de mère et ses nouvelles responsabilités.

Un succès retentissant

La série a récemment terminé sa première saison et une deuxième est déjà en préparation, preuve de son succès. High Potential fait partie de ces séries qui réussissent à renouveler un genre pourtant bien exploité, et les audiences parlent d’elles-mêmes. L’originalité de son concept, mêlant une héroïne atypique et des enquêtes palpitantes, a su capter l’attention des téléspectateurs et des critiques. En associant intelligence hors norme et enquêtes criminelles, la série apporte une dynamique nouvelle dans le monde des thrillers policiers.

Des séries similaires

Si vous avez aimé High Potential, d’autres séries pourraient vous intéresser. Parmi elles, The Mick dans laquelle Kaitlin Olsen joue également, Suits, une série dramatique centrée sur le monde juridique, Brooklyn Nine-Nine, une comédie policière décalée, « Psych », une série humoristique centrée sur un faux médium consultant pour la police, et enfin « White Collar », où un escroc aide le FBI à résoudre des affaires.

Ces séries, bien qu’elles soient différentes, partagent des éléments communs avec High Potential : intelligence des personnages, humour décalé et situations rocambolesques. Elles sont toutes disponibles en streaming, alors n’hésitez pas à les découvrir. Vous ne serez pas déçu.