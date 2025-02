Harvey Specter fait une apparition dans le spin-off de Suits

Un simple aperçu de trois secondes de Harvey Specter à l'écran suffit pour nous rendre impatients de le voir dans plusieurs épisodes du nouveau spin-off de Suits, qui s'annonce déjà captivant.

Tl;dr Harvey Specter dans Suits LA.

Il sera présent dans un arc de trois épisodes.

Ted Black, personnage principal, a une histoire avec Harvey Specter.

Harvey Specter fait son entrée dans Suits LA

La nouvelle a été dévoilée par une bande-annonce de NBC : Harvey Specter s’apprête à faire son apparition dans la série Suits LA. L’excitation est à son comble parmi les fans de la série originelle Suits, où le célèbre avocat a marqué les neuf saisons.

Un arc de trois épisodes

Selon NBC, Harvey Specter, interprété par Gabriel Macht, apparaîtra dans plusieurs épisodes de Suits LA. Des sources affirment qu’il sera présent dans un arc de trois épisodes. Cependant, les détails de son arrivée sont tenus secrets.

Une histoire commune avec Ted Black

L’intrigue de Suits LA tourne autour de Ted Black, un ancien procureur représentant l’élite de l’industrie du divertissement. Stephen Amell, qui incarne Ted Black, a récemment révélé à Entertainment Weekly que son personnage et Harvey partagent une histoire commune.

« Il y a une photo d’un jeune Ted Black et d’un jeune Harvey Specter derrière le bureau. Il est donc évident qu’il y a une histoire entre ces personnages. Nous avons évolué ensemble au bureau du procureur« , a déclaré Stephen Amell. « Je suis un grand fan de son personnage et je pense que cette dynamique sera très appréciée des téléspectateurs. »

Des enjeux professionnels et personnels

Dans Suits LA, Ted Black est confronté à une crise au sein de son cabinet et pour survivre, il doit assumer un rôle qu’il a méprisé toute sa carrière. Il est entouré de personnages qui mettent à l’épreuve leur loyauté envers Ted et les uns envers les autres, tout en mélangeant leurs vies personnelles et professionnelles. Pendant ce temps, des événements passés qui ont conduit Ted à tout abandonner se dévoilent lentement.

La présence de Harvey Specter dans cette ambiance tendue promet des épisodes captivants. Le compte à rebours a commencé pour les fans impatients.