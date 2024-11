La première bande-annonce du spin-off de Suits est disponible

La première bande-annonce du spin-off de la série "Suits" est dévoilée, et les fans de la série originale vont l'adorer.

Suits: L.A. – Un nouveau départ flamboyant pour Ted Black

Le premier aperçu de la série Suits: L.A. évoque un sentiment de déjà-vu, et ce n’est certainement pas fortuit. Ce nouveau spin-off de NBC rend un hommage appuyé à son prédécesseur, reprenant même sa séquence d’ouverture emblématique et sa chanson thème. Les stars Stephen Amell, Josh McDermitt et Lex Scott Davis, habillés de costumes sur mesure, parcourent les paysages époustouflants de Los Angeles tout en concluant des affaires, le tout sur la mélodie entraînante de « Greenback Boogie » d’Ima Robot. Le style visuel s’inspire délibérément du générique des saisons ultérieures de la série originale.

Un nouveau chapitre pour Ted Black

Le spin-off suit le parcours de Ted Black (Amell), un ancien procureur fédéral de New York qui a décidé de commencer une nouvelle vie à Los Angeles. Il s’est associé à un vieil ami, Stuart Lane (McDermitt), il y a quinze ans, et leur cabinet se spécialise aujourd’hui en droit pénal et en droit du divertissement. Cependant, ils sont actuellement confrontés à une crise. La série promet de dévoiler progressivement les événements qui ont poussé Ted à tout quitter pour recommencer à zéro.

Des retrouvailles attendues

À la surprise générale, Gabriel Macht reprendra son rôle de Harvey Specter pour un arc de trois épisodes. Macht a annoncé son retour sur Instagram avec une vidéo montrant la manche monogrammée et les chaussures de designer de Harvey, avec en légende : « Quand un vieil ami a besoin d’aide… il est temps de s’occuper des choses et de remettre ces ‘choses’ en ordre ». Amell a semblé confirmer cette apparition en commentant : « Le Bat Signal fonctionne bel et bien ! »

Suits: L.A. – Un tournant pour la franchise

Le spin-off arrive à un moment où l’intérêt pour la franchise est ravivé, suite au succès inattendu de la série originale sur les plateformes de streaming en 2023. Lorsque les huit premières saisons ont été mises à disposition sur Netflix, Suits a dominé les classements de Nielsen pendant plusieurs mois, conduisant à une réunion du casting lors des Golden Globe Awards 2024. Suits: L.A. promet de tester la loyauté de ses personnages, mélangeant drames professionnels et conflits personnels dans des situations à haut risque. Bien que rendant hommage à la série originale, le spin-off aspire à se forger sa propre identité dans le monde ensoleillé du droit à Los Angeles. Suits: L.A. sera diffusé le 23 février 2025 à 21h sur NBC.