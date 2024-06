Ces personnages emblématiques de Spider-Man qui pourraient intégrer le MCU

Le MCU ne cesse de s'étendre, captivant les fans avec chaque nouvelle addition. Avec Spider-Man au cœur de cette vaste toile, l'anticipation monte quant à quels personnages emblématiques de son univers pourraient prochainement faire leur apparition.

Tl;dr Spider-Man 4 pourrait inclure des personnages iconiques de Spider-Man.

Le film est en développement actif, sans détails révélés sur l’histoire.

Plusieurs personnages de Marvel pourraient apparaître dans le film.

Spider-Man 4 devrait suivre l’intrigue de Spider-Man: No Way Home.

Le futur de Spider-Man dans le MCU

Le prochain opus de l’Univers cinématographique Marvel, Spider-Man 4, s’annonce comme l’un des meilleurs films de la Saga du Multivers. Pour atteindre ce statut, le film pourrait s’appuyer sur des personnages emblématiques des comics de Spider-Man. Contrairement à Chris Evans qui a quitté la franchise après Avengers: Endgame en 2019, Tom Holland, interprète de Spider-Man, poursuivra son aventure dans le MCU pendant de nombreuses années.

Les rumeurs autour de Spider-Man 4

Spider-Man 4 est en développement actif et la recherche d’un réalisateur est en cours puisque Jon Watts, réalisateur de la franchise MCU Spider-Man, ne reviendra pas pour ce film. De ce fait, aucun détail n’a encore été révélé sur l’intrigue du film, laissant la place à de nombreuses spéculations. Ce qui est certain, c’est que l’histoire de Spider-Man 4 suivra la trame de Spider-Man: No Way Home, ce qui signifie que plusieurs personnages de Marvel pourraient faire leur apparition.

Quels personnages pourraient apparaître dans Spider-Man 4 ?

Il est possible de voir des personnages comme Robert “Bobby” Drake, alias Iceberg, MacDonald « Mac » Gargan, alias le Scorpion, Eddie Brock/Venom, Jonathan « Johnny » Storm, alias la Torche humaine, Norman Osborn, Miles Morales, Harry Osborn, Gwen Stacy ou encore Black Cat faire leur apparition dans Spider-Man 4. Ces personnages pourraient être introduits à travers des flashbacks, des rencontres à l’université, des débuts dans le MCU, des transformations en super-vilains ou encore des amitiés naissantes.