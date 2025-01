Ces intrigues des films Spider-Man qui sont inachevées

Découvrez les trois intrigues des films Spider-Man sans une véritable conclusion.

Tl;dr L’intrigue de nombreux films de Spider-Man laisse parfois des fils non résolus.

Des personnages comme Kang le Conquérant et les Éternels sont souvent oubliés.

Des intrigues abandonnées pourraient être explorées dans de futurs films de Spider-Man.

La complexité des intrigues de Spider-Man

L’un des plus grands défis pour les scénaristes de films à gros budget est l’art de la préfiguration et de l’aboutissement. Cela a conduit à certains des meilleurs moments des adaptations de Spider-Man et de Marvel Comics en général. Cependant, toutes les idées préfigurées ne trouvent pas nécessairement leur aboutissement. Les fans sont de plus en plus nombreux à remarquer ces fils d’intrigue laissés en suspens.

Des idées laissées en suspens

Les fans de l’Univers cinématographique Marvel (MCU) s’interrogent de plus en plus sur le devenir de certains personnages comme les Eternels ou Kang le Conquérant. De même, certains scénarios spécifiques à Spider-Man, qui est pourtant doué pour l’improvisation, semblent avoir été abandonnés. Voici trois des scénarios les plus importants qui ont été laissés en suspens dans les films de Spider-Man.

Le mystère des parents de Peter

Dans The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, nous sommes présentés aux parents de Peter, Richard et Mary Parker. Ils sont centraux pour l’intrigue du film, mais disparaissent soudainement. Dans The Amazing Spider-Man 2, l’intrigue autour de leurs disparitions est à nouveau mise en avant, mais laissée sans conclusion. Dans les bandes dessinées, Richard et Mary Parker ont un passé fascinant, ayant été dépeints comme des agents de la CIA infiltrés dans l’organisation du Red Skull. Cette histoire pourrait être explorée dans Spider-Man 4, mais il est peu probable qu’elle reprenne l’intrigue commencée dans The Amazing Spider-Man.

La vengeance de Mac Gargan

Le personnage de Mac Gargan (Michael Mando), alias Scorpion, a été introduit dans Spider-Man : Homecoming, mais son arc narratif n’a pas été poursuivi. Malgré la menace de vengeance qu’il représente pour Spider-Man, il est difficile d’imaginer Scorpion en tant qu’antagoniste principal d’un film du MCU.

Les mystérieux pouvoirs de l’araignée

Enfin, la série de films de Sony liés à Spider-Man ayant été mise en pause, il est improbable que nous en apprenions davantage sur les mystérieux pouvoirs de l’araignée accordés aux personnages dans Madame Web. Le film relie les pouvoirs de Spider-Man à des arts mystiques pratiqués dans la forêt amazonienne plutôt qu’à une araignée radioactive touchée par une expérience à New York.

Quelle suite pour Spider-Man ?

Malgré ces intrigues laissées en suspens, les prochains films de Spider-Man promettent encore de nombreuses surprises pour les fans. Alors que la Saga du Multivers atteint son apogée, nous pouvons nous attendre à voir Peter Parker du MCU dans certains des titres à venir.