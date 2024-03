Ces films qui ont saboté leur franchise

Un mauvais choix de casting ou un échec au box-office peut sonner le glas d'une franchise cinématographique.

Tl;dr Des films comme The Amazing Spider-Man 2 et The Son of the Mask ont mis fin à leurs franchises respectives.

The Son of the Mask n’a pas réussi à capturer l’essence de l’original.

Divergente 3: Au-delà du mur a mis fin à la série avant de terminer son histoire.

The Next Karate Kid a mis fin à la franchise originale avant son reboot.

Quand des films tuent leurs franchises

Il arrive parfois qu’un film laisse une empreinte si négative qu’il met fin à la franchise dont il fait partie. Ces films, qui ont eu une réception critique et public désastreuse, ont fini par être si sous-performants que les studios ont décidé d’annuler purement et simplement les projets annoncés. Des films comme The Amazing Spider-Man 2 ont souffert de récits surchargés et manquant de concentration, ce qui a incité le studio à préférer intégrer Spider-Man dans l’univers cinématographique de Marvel. D’autres, comme The Son of the Mask, n’ont pas réussi à capturer ce qui était unique et intéressant dans l’original.

Des échecs retentissants

The Amazing Spider-Man 2, malgré un casting impressionnant, des effets spéciaux de qualité et une multitude de méchants, n’a pas réussi à captiver les spectateurs qui semblaient souffrir d’une overdose de Spider-Man. Son échec a été suffisant pour tuer la franchise de Sony Pictures Entertainment et Marvel pendant plusieurs années. Le film Divergente 3: Au-delà du mur, basé sur la populaire série de dystopie post-apocalyptique pour jeunes adultes de Veronica Roth, a vu sa franchise s’arrêter brutalement après sa sortie en 2016. Sa réception mitigée a mis en péril tous les projets de suite et a finalement été annulée, au grand désarroi de ses fidèles spectateurs.

Des reboots mal accueillis

The Next Karate Kid, malgré le rôle principal joué par la jeune Hilary Swank, a réussi à tuer la franchise bien-aimée de Karate Kid. La franchise Ghostbusters a reçu un reboot dirigé par des femmes en 2016, qui a reçu une forte réaction négative de certains membres du public. Le film Batman & Robin de Joel Schumacher a reçu une réaction vitriolique à sa sortie et bien qu’il ait reçu une réévaluation positive ces dernières années, il a stoppé la franchise Batman dans son élan. Avec un style camp et auto-dérision, Batman & Robin a penché vers le côté le plus ridicule de Batman.