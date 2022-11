Ce raccourci rend vos playlists Apple Music sûres pour les oreilles de vos enfants

Ce Raccourci Siri rend "propre" une playlist avec des chansons aux paroles explicites. Simple et diablement efficace.

Si vous avez des playlists Apple Music pour les fêtes de fin d’année, ou pour n’importe quelle autre occasion d’ailleurs, mais qui contiennent des chansons aux paroles pas nécessairement appropriées aux plus jeunes, vous n’avez plus à vous inquiéter de devoir faire le ménage dans ces playlists avant de recevoir toute la famille chez vous. En effet, il y a un Raccourci Siri qui s’occupe justement de cela.

Ce n’est pas une fonctionnalité qu’Apple a intégrée nativement dans son service de streaming, mais il ne fait aucun doute que la firme de Cupertino devrait le faire. Elle provient de l’utilisateur AdTrue6877 sur Reddit. Ce Raccourci Siri scanne toutes les chansons de n’importe quelle playlist Apple Music et crée une nouvelle playlist avec les chansons aux paroles explicites remplacées par leurs versions “propres”. C’est le moyen le plus rapide de créer des playlists pour toute la famille sur Apple Music.

Pour commencer, vous devez télécharger le raccourci Make Clean Playlist et le lancer sur votre téléphone. Le raccourci va automatiquement vous montrer une popup qui vous permet de faire défiler et sélectionner n’importe laquelle de vos playlists Apple Music. De là, le raccourci vous demandera le nom de la nouvelle playlist et commencera à créer une version propre. Le processus peut prendre du temps, soyez patient(e).

Simple et diablement efficace

Ceci étant dit, vous n’avez pas à rester devant l’écran et la barre de progression dans l’app Raccourci. Ouvrez Apple Music et vous verrez la nouvelle playlist. Les chansons apparaîtront petit à petit, à mesure que le raccourci accomplit sa tâche. Une fois terminé, le raccourci vous indiquera s’il n’a pas pu trouver de versions propres de telle ou telle chanson. Toutes ces chansons sans équivalent seront automatiquement supprimées de la nouvelle playlist.

À noter : ce raccourci n’est pas parfait, il convient de vérifier le résultat. Par exemple, Green Day a une chanson single intitulée “Holiday/Boulevard of Broken Dreams” qui regroupe les deux chansons. Les versions propres de ces deux titres sont disponibles individuellement, mais pas dans cette combinaison. Dans ce cas, il vous faudra ajouter ces chansons individuellement vous-même.

Via le raccourci, il m’a fallu un peu moins de 5 minutes pour convertir une playlist de 70 chansons sur un iPhone XS Max. Il est possible que le temps d’exécution varie si vous avez un appareil différent et une playlist plus petite ou plus grande.

Et au cas où voudriez réaliser l’opération inverse et rendre une playlist trop propre en quelque chose de plus “adulte”, essayez le Raccourci Make Dirty Playlist. Il est la création du même utilisateur et fonctionne sur la même logique, avec les résultats opposés.