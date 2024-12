Ce producteur légendaire de Star Trek dévoile son film préféré de la franchise

Un producteur légendaire de Star Trek dévoile, avec passion et enthousiasme, quel est son film préféré au sein de l'immense franchise qu'il a contribué à créer.

Tl;dr « Star Trek II: The Wrath of Khan » est le film préféré des Trekkies.

Harve Bennett, producteur de « Star Trek », apprécie le plus « The Wrath of Khan ».

« Star Trek IV: The Voyage Home » était le plus rentable jusqu’en 2009.

Le courroux de Khan : le préféré des Trekkies

Des 13 longs métrages de « Star Trek » existants, le consensus général place « Star Trek II: The Wrath of Khan » en tête de liste. Les Trekkies sont particulièrement attirés par le personnage excessif de Khan et la performance tout aussi imposante de Ricardo Montalbán, sans oublier la séquence captivante de combat ship-to-ship qui conclut le film.

Le « Wrath of Khan », réalisé par Nicholas Meyer en 1982, atteint son paroxysme lorsque Khan, le personnage éponyme, s’empare d’un vaisseau Starfleet, le U.S.S. Reliant, pour affronter l’amiral Kirk (William Shatner), à bord du U.S.S. Enterprise. Pour rappel, Kirk avait abandonné Khan sur la planète Ceti Alpha V dans l’épisode « Space Seed » de la série originale, ignorant qu’une catastrophe environnementale avait transformé la planète en un désert aride. Khan a à peine survécu et, lorsqu’il a enfin échappé à Ceti Alpha V, il n’a pensé qu’à se venger.

Le dilemme de Bennett : ‘Khan’ ou ‘Voyage Home’ ?

Le film de 1986 de Leonard Nimoy, « Star Trek IV: The Voyage Home », a été le film « Star Trek » le plus rentable avec une large marge, du moins jusqu’à la sortie de « Star Trek » de J.J. Abrams en 2009. Harve Bennett, qui était producteur sur cette série, a instinctivement voulu désigner « Voyage Home » comme son préféré pour cette raison. Cependant, après réflexion, il a dû admettre qu’il préférait, tout comme la majorité des Trekkies, « Wrath of Khan ».

La voix de Bennett, un non-Trekkie

Bennett n’était pas un Trekkie lorsqu’il a été embauché pour travailler sur « The Wrath of Khan ». Il a dû revoir tous les épisodes de la série originale pour se préparer. L’épisode « Space Seed », a éveillé son intérêt et l’a laissé se demander à quoi ressemblerait Khan 25 ans après ces événements. De manière intéressante, il a fallu un non-Trekkie pour créer l’histoire de l’un des films « Star Trek » les plus aimés de tous les temps.

L’attrait universel de ‘Voyage Home’

En dépit de sa préférence pour « Wrath of Khan », Bennett a reconnu que « Voyage Home » avait un concept novateur. C’est le film dans lequel l’équipage de l’Enterprise, ayant détourné un vaisseau Klingon qu’ils ont rebaptisé Bounty dans « Star Trek III: The Search for Spock », voyage dans le temps jusqu’en 1986 pour récupérer une paire de baleines à bosse. Le film a eu un grand succès, tant auprès de Bennett que des spectateurs en général.