Ce problème de l’Unique Anneau laisse toujours perplexes les fans du Seigneur des Anneaux

Les amateurs du Seigneur des Anneaux restent perplexes face à cet épineux problème lié à l'Unique Anneau.

Tl;dr Les fans de Le Seigneur des Anneaux se posent des questions sur l’Anneau Unique.

Les Nazgûl ne poursuivent pas Gollum ou Bilbo lorsqu’ils possèdent l’anneau.

Cela est dû à l’absence de pouvoir de Sauron durant cette période.

Les mystères de l’Anneau Unique

Il y a plus de 23 ans, le premier volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson sortait en salle, instaurant une popularité qui perdure encore de nos jours. De nouvelles générations continuent de découvrir le monde de la Terre du Milieu créé par J.R.R. Tolkien. Cependant, une question demeure constamment posée par les fans : celle liée à l’Anneau Unique et à l’intrigue qu’il semble générer.

L’Anneau Unique et ses règles

Dans La Communauté de l’Anneau, nous apprenons que l’usage de l’anneau attire les terrifiants Nazgûl, également appelés les Spectres de l’Anneau. Ils sont attirés par l’anneau, où qu’il se trouve en Terre du Milieu, facilitant ainsi leur traque. Ces anciens rois des hommes utilisent cette capacité pour chasser Frodo tout au long de son voyage vers le Mordor.

Mais alors, pourquoi les Nazgûl n’ont-ils jamais poursuivi Gollum ou Bilbo lorsqu’ils possédaient l’anneau ? Ces deux personnages étaient pourtant bien plus faciles à attraper, puisqu’aucun d’eux n’était en voyage pour détruire l’anneau.

Une explication plausible

Il existe en effet une réponse à cette question. Le Seigneur des Anneaux ne repose pas sur une incohérence majeure. Gollum a possédé l’anneau pendant de nombreuses années alors qu’il vivait sous les Montagnes Brumeuses. Quant à Bilbo, il a utilisé l’anneau lors des événements du Hobbit et l’a employé périodiquement tout au long de sa vie dans la Comté.

Fait intéressant, ni Gollum ni Bilbo n’ont été dérangés par les Nazgûl pendant les décennies où ils possédaient l’anneau. C’est seulement lorsque Frodo en hérite qu’ils se lancent à sa poursuite.

Le lien entre Sauron et les Nazgûl

La raison de tout cela revient à Sauron lui-même, ainsi qu’aux pouvoirs spécifiques des Nazgûl. Les pouvoirs des Nazgûl sont liés à ceux de Sauron, à qui ils sont entièrement connectés. Ainsi, pendant les années où Sauron n’avait pas son pouvoir, les Nazgûl n’étaient pas non plus à leur apogée. Plus important encore, Sauron n’était pas à la recherche de l’anneau pendant tout le temps qu’il passait à récupérer ses forces.

Lorsque Gollum et Bilbo possédaient l’anneau, personne ne tentait de le retrouver. Ce n’est que lorsque Sauron donne l’ordre de trouver l’anneau et les envoie en Terre du Milieu (au début de La Communauté de l’Anneau) qu’ils commencent à suivre quand et où l’anneau glisse sur le doigt de quelqu’un. Ce quelqu’un se trouve être Frodo Baggins de la Comté.