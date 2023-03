Ce nouveau robot Honda sera d’une aide précieuse sur les chantiers ou dans les entrepôts

Honda dévoile la troisième génération de son petit utilitaire de chantier autonome. L'AWV 3.0 pourrait être d'une aide précieuse sur les sites de construction.

Honda est aujourd’hui connu pour ses véhicules comme pour ses robots, et ces dernières années, l’entreprise a tenté de combiner les deux avec son Autonomous Work Vehicle (AWV). La marque a dévoilé la troisième génération de son véhicule pensé et conçu pour transporter jusqu’à deux palettes sur des chantiers ou des entrepôts sans aucune assistance humaine. Cette fois, cependant, Honda est prêt à le faire essayer aux entreprises.

Honda dévoile la troisième génération de son petit utilitaire de chantier autonome

L’AWV a beaucoup évolué depuis l’époque où il n’était qu’un véhicule tout terrain sans toit, pour devenir un petit véhicule électrique autonome, et arriver au modèle actuel. Par rapport à la deuxième génération, cet AWV dispose d’une plus grande surface utile (deux palettes) et d’une plus grosse capacité de charge (900 kg) ; une vitesse en conduite autonome plus élevée, jusqu’à 16 km/h ; une plus grande batterie, jusqu’à 10 heures et 45 km d’autonomie ; des fonctionnalités d’évitement d’obstacles améliorées ; et un plateau abaissé pour un chargement et un déchargement plus faciles.

Ce petit utilitaire peut opérer de manière totalement autonome ou être contrôlé sans fil sur des terrains difficiles, comme des chantiers de construction, grâce à ses nombreux capteurs. Parmi ceux-ci, on citera GPS, radar, LiDAR et caméras, ainsi qu’une connectivité cloud, le tout contrôlé par une interface tactile sur tablette. “Nos précédents tests sur le terrain ont aussi permis de s’assurer que plusieurs Honda AWV peuvent transporter et livrer des matériaux de construction et autres fournitures sur des lieux précis en suivant des trajets pré-établis”, déclare l’entreprise.

L’AWV 3.0 pourrait être d’une aide précieuse sur les sites de construction

L’AWV permettra, selon Honda, aux sociétés de construction et aux autres de résoudre des problématiques comme le manque de main-d’œuvre ou le transport sur site. Après avoir réalisé des tests poussés, la marque explique que son AWV version 3.0 est désormais prêt à être testé sur le terrain et elle cherchera des partenaires sur un salon dédié à Las Vegas qui ouvre ses portes le 14 mars 2023.

“Nous voulons répondre aux demandes des entreprises et partenaires potentiels au CONEXPO qui seraient intéressés par un test terrain du véhicule sur leurs sites. Nous pensons que le Honda AWV peut être une solution via pour aider les équipes de construction tout en améliorant l’efficacité et la sécurité sur site”, déclarait le responsable de l’ingénierie système de Honda Motor, Jason VanBuren.