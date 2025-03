Ce classique du Kung-Fu a transformé la vie de Jason Statham

Comment un classique du Kung-Fu très bien noté sur Rotten Tomatoes a radicalement transformé la vie de Jason Statham.

Tl;dr « Snatch » fait référence à l’icône des arts martiaux, Bruce Lee.

Jason Statham, influencé par Lee, est devenu une grande star d’action.

« Enter the Dragon », film phare de Lee, a une influence durable sur le cinéma d’action.

Quand « Snatch » rencontre Bruce Lee

Dans le film britannique « Snatch », le promoteur de boxe à mains nues Turkish, interprété par Jason Statham, se retrouve dans une situation délicate. Suite à une blessure, il perd son combattant et veut le remplacer par « One Punch » Mickey O’Neil, joué par Brad Pitt. Cette nouvelle ne plaît guère au seigneur du crime Brick Top, interprété par Alan Ford, qui risque de perdre beaucoup d’argent sur les paris déjà placés. « Je me fiche qu’il soit Muhammad ‘Je suis dur’ Bruce Lee. Vous ne pouvez pas changer de combattants! » proteste-t-il.

Le poids de l’héritage de Bruce Lee

Si l’on peut s’étonner de voir une référence à Bruce Lee, légende des films d’arts martiaux, dans un film de gangsters britanniques, cela montre à quel point l’héritage du célèbre acteur a imprégné la culture populaire. Bruce Lee a également influencé un grand nombre de réalisateurs et d’acteurs, dont Statham, qui est devenu une énorme star de l’action depuis son apparition dans les films de Guy Ritchie.

, jouit toujours d’une grande popularité, avec une note de 88% sur Rotten Tomatoes. Statham a indiqué que « Enter the Dragon » était l’un de ses films préférés, et a été une source d’inspiration majeure dans sa carrière.

Jason Statham, un héritier de Bruce Lee ?

Statham a commencé à s’entraîner aux arts martiaux dans sa jeunesse et maîtrise plusieurs disciplines, dont le Jiu Jitsu brésilien, le Wing Chun Kung Fu, le kickboxing et le karaté. Malgré ses débuts dans des films où son talent pour la comédie était plus mis en avant, des films comme « Transporter » et « Crank » lui ont offert l’opportunité de montrer ses compétences en matière d’action. Depuis, il n’a cessé d’enchaîner les grands rôles, apparaissant dans deux grandes franchises : « The Expendables » et les films « Fast & Furious ».

Pourquoi « Enter the Dragon » est-il toujours aussi populaire ?

« Enter the Dragon » a célébré son 50e anniversaire en 2023 et reste l’un des films d’action les plus influents jamais réalisés. Malgré un budget serré, le film offre un spectacle visuel toujours attrayant et Bruce Lee domine toutes ses scènes par sa présence à l’écran. Lorsqu’il passe à l’action, on comprend pourquoi il est idolâtré ; ses mouvements fluides sont gracieux et mesurés, loin des effets spectaculaires.